Afera w Szpitalu Południowym. „Skala degrengolady absolutnie niesamowita”

RMF24

„Takie osoby powinny być natychmiast wykluczone z zawodu, bo to jest zawód zaufania publicznego. W szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi na NFZ. A przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie sobie kupił Porsche. Skala degrengolady absolutnie niesamowita” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, poseł Rozwoju Plus, odnosząc się do Dawida Kacprzyka, bohatera afery dotyczącej Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 mln zł w warszawskim szpitalu.

Afera związana z młodym lekarzem Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym w Warszawie nabrała rozgłosu po publikacji Zero.pl z 15 czerwca. Pracujący w tej placówce Kacprzyk, wówczas koordynator SOR-u i radny KO w Ursusie, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 roku około 1,6 mln zł. Portal informował też o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków KO na oddziale tego szpitala. Potem okazało się, że Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu około 500 tys. zł po korekcie 33 faktur.

Według najnowszych doniesień, Kacprzyk kontynuuje karierę ok. 40 km od Warszawy w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Na wizytę udał się do niego pracownik Kanału Zero. „Zapytany o to, jak czuje się z aferą, lekarz-milioner powiedział: Mam to w d***e.” - pisze Zero.pl.

Przychodzi reporter do lekarza, a tam Dawid Kacprzyk. Tak zareagował na pytanie o aferę Dawid Kacprzyk, 28-letni bohater afery dotyczącej Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 mln zł w warszawskim szpitalu jako koordynator SOR, kontynuuje karierę ok. 40 km Warszawy w Centrum Medycznym w Jaktorowie. Na wizytę…

To jest oczywiście, że ma to w d***e, dlatego że może. On dalej pracuje na NFZ. Państwo nie wyciągnęło konsekwencji. Ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa do wykonywania zwodu. Izba powiedziała, że on będzie zawieszony i do tej pory do tego nie doszło - przyznał Cieszyński.

Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego, że się boją, że on wtedy powie wszystko o tym układzie w Szpitalu Południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę złodziej Kacprzyk na SOR, w prosektorium płacenie za skóry de facto, w oddziale gdzie jest in vitro pomylono zarodki. Gdzie się tam nie spojrzało, były jakieś problemy. To jest po prostu niedopuszczalne – podkreślił polityk Rozwoju Plus.

Jeżeli ktoś dzisiaj chce się zapisać na przykład na badanie obrazowe, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom - ocenił polityk Rozwoju Plus.

Zagrożenie ze strony Rosji

Pod koniec ubiegłego tygodnia Donald Tusk wypowiedział się w Sejmie na temat zagrożenia ze strony Rosji. Premier zaznaczył, że „będziemy obiektem prowokacji”. Dodał, że w ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę”.

Tusk ujawnił scenariusz na najbliższe miesiące. „Będziemy obiektem groźniejszych prowokacji” „W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę” – powiedział dziś w Sejmie premier Polski Donald Tusk. Jak zaznaczył, Rosja nie jest gotowa do żadnej poważnej…

Tusk ma fatalną historię wykorzystywania tego typu sytuacji do bieżących potrzeb politycznych. Nie trzeba mieć bogatej wyobraźni, żeby uważać, że to prawdopodobne, że będą prowokacje. To oczywiste, że Rosjanie się przed niczym nie cofną. W przyszłym roku mamy wybory to dodatkowy element, który ułatwia tego typu działania – powiedział Cieszyński.

Zupełnie bym się nie zdziwił, jakby do tego doszło - dodał.

Na pytanie prowadzącego rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego, czy wyobraża sobie w przypadku poważnej eskalacji ze strony Rosji powstanie rządu jedności, w którym jest Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Janusz Cieszyński, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przyznał, że chyba tylko formalnie.

Pierwszą osobą, która by nie chciała, żeby taki rząd powstał, będzie Donald Tusk, bo poznaliśmy go jako osobę, która te momenty, w których się decyduje, czy jest się mężem stanu, czy politykierem, on zawsze wykorzystuje do tego drugiego. I to jest ten problem. Ja nie znam takiej sytuacji, kiedy Donald Tusk zachował się jak mąż stanu i realnie za coś wziął odpowiedzialność, podjął jakieś odważne decyzje - oświadczył Cieszyński.

Powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa?

Polska jest dzisiaj jedynym krajem, który graniczy z Rosją, w którym nie ma takiego powszechnego przeszkolenia. Beztroska. I uważam, że jak najbardziej należałoby takie coś stworzyć. Zresztą akurat w Rozwoju Plus mamy świetnego eksperta od tego Michała Dworczyka, który jutro przedstawi szczegóły naszego planu stworzenia właśnie armii na wojnę, a nie na defiladę - powiedział Cieszyński.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przyznał, że w trakcie wojny będziemy potrzebowali operatorów dronów czy ekspertów od cyberbezpieczeństwa, nie tylko żołnierzy na froncie. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby chłopaków zza klawiatury i krzesła gamingowego wysyłać w błoto na poligon, bo to niekoniecznie jest optymalne i niekoniecznie będzie służyło temu, co nam jest potrzebne - podkreślił polityk.

Dodał też, że każdy powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce i powrót służby wojskowej to według niego „absolutna konieczność”.

Tylko żeby to dobrze zrobić, musimy się do tego przygotować. To jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj byśmy wepchnęli 100, 150 tysięcy mężczyzn, bo tyle mniej więcej jest pewnie w roczniku, do Wojska Polskiego, to by się skończyło gigantycznym chaosem i też wielkim zniechęceniem ze strony tych ludzi, co by tylko spotęgowało oburzenie - przyznał Cieszyński.



Uważam, że jak najbardziej powinno być przeszkolenie każdego, kto się do tego nadaje - podkreślił.