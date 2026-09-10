RMF24

AfD przejmie władzę w Niemczech? Dyplomata kreśli scenariusz

„To nie jest, niestety, myśl absurdalna, ale jeszcze długa droga do tego” - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador Polski w USA i Niemczech Janusz Reiter. Dodał natomiast, że gdyby Alternatywa dla Niemiec przejęła władzę to jest dość prawdopodobne, że Berlin nie wypłaci Polsce reparacji za II wojnę światową. „Reparacji nie będzie, a stosunki polsko-niemieckie ulegną pogorszeniu”.