RMF24

W Rozmowie po 9:00 w Radiu RMF24 w czwartek zapytamy Tomasza Chłonia, pełnomocnika ds. przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej, o to, jak Polska rozpoznaje i zwalcza operacje dezinformacyjne prowadzone z zagranicy. Kto stoi za takimi działaniami, jakie cele chce osiągnąć i czy państwo dysponuje skutecznymi narzędziami, by chronić obywateli przed manipulacją?

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Jak wygląda realizacja strategii przeciwdziałania dezinformacji? W jaki sposób monitorowane są fałszywe przekazy i próby wpływania na opinię publiczną? Czy jesteśmy w stanie szybko reagować na kampanie informacyjne wymierzone w bezpieczeństwo państwa, instytucje i społeczeństwo?

Porozmawiamy również o współpracy międzynarodowej. Jak Polska współdziała z sojusznikami i organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dezinformacji? Czy wymiana informacji i doświadczeń pozwala skuteczniej identyfikować zagraniczne operacje wpływu? Jaką rolę odgrywa w tym współpraca z krajowymi urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi?

Zapytamy także, gdzie kończy się walka z dezinformacją, a zaczyna kwestia wolności słowa. Jak odróżnić celową manipulację od błędu, opinii czy zwykłej nieprawdziwej informacji? Kto powinien decydować, które treści stanowią zagrożenie i jak budować odporność społeczeństwa na próby manipulacji?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 9:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!