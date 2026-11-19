Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!
Jak wygląda realizacja strategii przeciwdziałania dezinformacji? W jaki sposób monitorowane są fałszywe przekazy i próby wpływania na opinię publiczną? Czy jesteśmy w stanie szybko reagować na kampanie informacyjne wymierzone w bezpieczeństwo państwa, instytucje i społeczeństwo?
Porozmawiamy również o współpracy międzynarodowej. Jak Polska współdziała z sojusznikami i organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dezinformacji? Czy wymiana informacji i doświadczeń pozwala skuteczniej identyfikować zagraniczne operacje wpływu? Jaką rolę odgrywa w tym współpraca z krajowymi urzędami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi?
Zapytamy także, gdzie kończy się walka z dezinformacją, a zaczyna kwestia wolności słowa. Jak odróżnić celową manipulację od błędu, opinii czy zwykłej nieprawdziwej informacji? Kto powinien decydować, które treści stanowią zagrożenie i jak budować odporność społeczeństwa na próby manipulacji?
Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 9:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!