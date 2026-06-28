Czy w kampanii wyborczej próbowano otruć Karola Nawrockiego?

RMF24

Do sieci trafiły fragmenty książki, z których wynika, że prezydent w trakcie jednej z podróży bardzo źle się poczuł, zemdlał, miał drgawki i stracił przytomność. Pojawiły się sugestie, że próbowano otruć Karola Nawrockiego. Dlaczego o sprawie nie zawiadomiono prokuratury czy policji? Czy przeprowadzono badania toksykologiczne? Czy służby powinny zająć się tą sprawą? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia.

Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Czy afera z lekarzem-milionerem pogrąży Koalicję Obywatelską? Jak zreformować system ochrony zdrowia i czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie? Czy powinien zostać wprowadzony maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy? Ewidencja czasu pracy lekarzy? Czy PiS popiera wprowadzenie zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach?

Czy Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego dostało pozwolenie od partii na organizację swojego festiwalu w Warszawie? Czy prezes Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek dostali zaproszenie? Czy w PiS będzie się teraz toczyć rywalizacja nie tylko na stowarzyszenia, ale także na festiwale? M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Januszem Cieszyńskim.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video