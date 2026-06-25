Afera w Szpitalu Południowym. "Rada nadzorcza pobiera pensję 90 tys. zł i nic nie nadzoruje"

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"Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie powinna być dla polityków sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić. Bo mamy rady nadzorcze, które w ogóle nie służą do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej. (…) Ich jedynym celem jest pobieranie rocznej całkiem niezłej pensji 90 tys. zł. I nie nadzorują zupełnie niczego" - alarmował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jan Mencwel, radny m. st. Warszawy, członek klubu Lewica - Miasto Jest Nasze - Wspólne Jutro.

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W czwartek stołeczni radni zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w Szpitalu Południowym i oczekuje politycznej odpowiedzialności osób nadzorujących miejską służbę zdrowia.

Jan Mencwel w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 mówił, że w Szpitalu Południowym w Warszawie doszło do olbrzymich nieprawidłowości i dotąd nikt z zarządu miasta nie poniósł konsekwencji. Wskazał m.in. na odpowiedzialną za nadzór nad służbą zdrowia Renatę Kaznowską.

Pytany, czy to za mało, że rada nadzorcza Szpitala Południowego została odwołana, podkreślił, że rady nadzorcze w praktyce w ogóle nie działają i są fikcją.

Rady nadzorcze, które są opanowane przez polityków - a w Warszawie to jest powszechna praktyka - nie działają. Widać to w tym przypadku (Szpitala Południowego), gdzie rada nadzorcza była kompletną fikcją - mówił Jan Mencwel.

Przewodniczącym rady nadzorczej tego szpitala był Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, polityk Koalicji Obywatelskiej. Kiedy ta cała sprawa wybuchła, on nic o tym nie wiedział. Mam pytanie, jakie czynności nadzorcze podjął przez ten cały czas, kiedy zasiadał w tej radzie nadzorczej? - pytał radny Warszawy.

Mencwel o zarobkach członów zarządów miejskich spółek

Mamy taką sytuację, że dzisiaj te rady nadzorcze - nie tylko szpitali, ale wszystkich spółek miejskich - są opanowane przez polityków Platformy. (...) Jeżeli w Szpitalu Bródnowskim w radzie nadzorczej są politycy tej partii, którzy nadzorują innych polityków tej partii zasiadających w zarządzie tego szpitala, to czy pacjenci tego szpitala mogą być spokojni? - zastanawiał się Mencwel.

Wskazał także na zarobki członów zarządów miejskich spółek, w tym Szpitala Południowego w Warszawie.

Ta sprawa (Szpitala Południowego) powinna być dla polityków sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić. Bo mamy rady nadzorcze, które w ogóle nie służą do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej. (...) Ich jedynym celem jest pobieranie rocznej niezłej całkiem pensji 90 tys. zł. I nie nadzorują zupełnie niczego - mówił.

Co z absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego? „Powinien się wytłumaczyć”

Jan Mencwel zapytany o czwartkową sesję Rady Miasta, na której ma zapaść decyzja ws. absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przyznał, że matematyka polityczna przemawia na korzyść prezydenta Warszawy. Koalicja Obywatelska dysponuje większością w Radzie Warszawy, dlatego nieudzielenie absolutorium wydaje się mało prawdopodobne.

Zapewniam pana, że to absolutorium raczej przejdzie, chociaż być może dojdzie do jakiegoś wyłomu. Zobaczymy, co się wydarzy. Prezydent Trzaskowski powinien wykorzystać tę okazję, żeby się wytłumaczyć przed mieszkańcami i wyborcami - podkreślił gość Piotra Salaka.

Zdaniem gościa Radia RMF24 odpowiedzialność nie może ograniczyć się wyłącznie do odwołania zarządu placówki warszawskiego szpitala. Do dziś tak naprawdę nikt z zarządu miasta odpowiedzialny za nadzór nad służbą zdrowia nie poniósł żadnej odpowiedzialności - stwierdził.

Mencwel o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego

Zapytany o możliwość zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, radny nie wykluczył takiego scenariusza w przyszłości, jednak uznał, że obecnie należy dać władzom miasta czas na rozliczenie sprawy.

Na ten moment wydaje mi się, że jeszcze dajmy szansę rządzącym, dajmy szansę prezydentowi Trzaskowskiemu i szefostwu Koalicji Obywatelskiej na oczyszczenie się z tego, co się wydarzyło - powiedział.

Najważniejszym postulatem Mencwela pozostaje ograniczenie wpływu partii politycznych na funkcjonowanie miejskich instytucji. Potrzebne jest naprawdę odpartyjnienie samorządu w Warszawie - podkreślił.

Radny przekonywał, że osoby sprawujące funkcje kontrolne nie powinny być związane z ugrupowaniem aktualnie rządzącym miastem. Rady nadzorcze są od nadzorowania. Żeby ten nadzór był uczciwy, nie mogą go sprawować koledzy z partii - argumentował.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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