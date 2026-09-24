Zima wróciła w Tatry. Ośnieżone szczyty znów zachwycają, TOPR ostrzega

RMF24

Tatry znów odsłoniły swoje ośnieżone szczyty. W czwartek chmury ustąpiły i z Zakopanego można podziwiać zimową scenerię. W wyższych partiach gór warunki są jednak trudne - ratownicy TOPR ostrzegają przed lawinami.

Śnieg zaczął padać w wyższych partiach Tatr w poniedziałek. Przez kilka kolejnych dni szczyty pozostawały jednak ukryte za chmurami. Dopiero w czwartek pogoda się poprawiła i z Zakopanego znów można zobaczyć pokryte śniegiem najwyższe partie gór.

Zimowa aura najbardziej daje się we znaki powyżej górnej granicy lasu - zalega tam śnieg, a miejscami występują oblodzenia. Szczególnie ślisko jest w rejonie cieków wodnych, między innymi przy Siklawie.

Na niżej położonych szlakach sytuacja wygląda inaczej. Tam śniegu jest niewiele, ale trasy są mokre i błotniste.

TOPR ostrzega przed lawinami

Powyżej 1800 m n.p.m. obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR zwracają uwagę na zwiększoną ilość śniegu, który zalega na podłożu trawiastym i skalnym.

„W ciągu dnia mogą pojawić się samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu” – ostrzega TOPR.

Jeszcze wyższy stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje po słowackiej stronie Tatr. Powyżej 2100 m n.p.m. ogłoszono drugi stopień.

Śnieg na Kasprowym Wierchu, fot. Grzegorz Momot / PAP

Ośnieżone szczyty Tatr, fot. Grzegorz Momot / PAP

Ośnieżone szczyty Tatr, fot. Grzegorz Momot / PAP