Zima wróciła w Tatry. IMGW ostrzega: Śniegu będzie coraz więcej

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W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza zapanowały zimowe warunki. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Sytuacja na szlakach robi się niebezpieczna dla turystów.

Zima wraca w Tatry – śnieg i silny wiatr

Po ciepłym i słonecznym weekendzie w Tatrach nastąpiła gwałtowna zmiana pogody. W poniedziałek w godzinach przedpołudniowych na najwyższych szczytach pojawił się pierwszy śnieg.

Po południu opady śniegu mają objąć całe Tatry powyżej 1600 m n.p.m - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opadom śniegu towarzyszy silny północno-zachodni wiatr, który w porywach osiąga nawet 75 km/h. Miejscami powoduje to zawieje i zamiecie śnieżne, znacznie utrudniając poruszanie się po górskich szlakach.

Kolejne dni pod znakiem śniegu i niskich temperatur

IMGW prognozuje, że w nocy z poniedziałku na wtorek opady śniegu będą się nasilać, a pokrywa śnieżna miejscami wzrośnie o kolejne 5-10 cm. Na szczytach temperatura spadnie do około minus 2 stopni Celsjusza.

We wtorek w ciągu dnia przewidywane są dalsze przelotne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę nawet o 10 cm.

W nocy z wtorku na środę śnieg ma padać powyżej górnej granicy lasu, a przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść miejscami 4-7 cm. W niższych partiach gór spodziewane są przelotne opady deszczu, lokalnie burze z drobnym gradem i silnymi porywami wiatru.

Trudne warunki dla turystów

Zmiana pogody oznacza znaczne pogorszenie warunków do uprawiania turystyki w Tatrach.

„Niski pułap chmur ogranicza widzialność w partiach graniowych, odczuwalne są silne podmuchy wiatru, a na szlakach jest mokro i ślisko" – alarmują służby.

Turyści planujący wyjście w góry powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić na bieżąco komunikaty pogodowe.