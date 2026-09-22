Zima w Tatrach. TOPR z pierwszym takim alertem w sezonie

RMF24

TOPR wprowadził na środę pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach na wysokości powyżej 1800 m n.p.m. To pierwsze takie ostrzeżenie w obecnym sezonie. Decyzję podjęto po ostatnich opadach śniegu.

Ratownicy zwracają uwagę, że szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, gdzie nagromadził się nawiany śnieg – zwłaszcza na stromych, trawiastych stokach.

Pierwszy stopień zagrożenia oznacza, że śnieżna pokrywa przeważnie jest stabilna i dobrze związana. Lawina może jednak zejść po dużym dodatkowym obciążeniu, przede wszystkim w pojedynczych, bardzo stromych lub ekstremalnych miejscach. Nie można też wykluczyć samoczynnego zejścia niewielkich albo średnich lawin.

W wyższych rejonach Tatr śnieg pada od poniedziałku. Na Kasprowym Wierchu jego warstwa osiągnęła już 16 cm. IMGW prognozuje kolejne opady w nocy z wtorku na środę – miejscami może przybyć od 4 do 7 cm śniegu. Na szczytach temperatura może spaść do około -2 st. C.

Warunki na tatrzańskich szlakach są trudne. Powyżej występują śnieg i oblodzenia, a nisko zalegające chmury wyraźnie ograniczają widoczność.