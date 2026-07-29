Zasadzka jak z filmu akcji. Chciała ćwierć miliona okupu, wpadła koło kapliczki

RMF24

Policjanci z Suchej Beskidzkiej w Małopolsce zatrzymali kobietę, która zażądała 250 tysięcy złotych okupu od jednego z mieszkańców. Do zatrzymania doszło podczas policyjnej zasadzki przy jednej z kapliczek w powiecie suskim. 33-latka usłyszała już zarzuty.

Sceny niczym z kryminału rozegrały się w ostatnich dniach w powiecie suskim. Do miejscowej komendy zgłosił się mężczyzna, który otrzymał anonimowy list z żądaniem przekazania 250 tysięcy złotych. Nadawca groził, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, popełni przestępstwa na szkodę adresata i zniszczy jego reputację w lokalnej społeczności. W liście wskazano dokładny czas i miejsce przekazania okupu – przydrożną kapliczkę.

Policyjna zasadzka przy przydrożnej kapliczce

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przygotowali zasadzkę w miejscu wskazanym przez nadawcę listu. Okazało się, że to 33-letnia mieszkanka powiatu suskiego. Gdy pojawiła się, by odebrać pozostawiony pakunek z pieniędzmi, została zatrzymana.

Kobieta usłyszała już zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wobec 33-latki zastosowano środki zapobiegawcze. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.