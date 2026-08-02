Zamknięcie szlaku do malowniczej przełęczy w Tatrach. Konieczny jest remont

Trasa musi przejść remont
Będą układane nowe murki, nowe bruki, bo jest niebezpiecznie i trzeba to naprawić. Zapowiada się dobra, sprzyjająca remontowi pogoda – powiedział Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN z obwodu ochronnego Morskie Oko.
W ramach prac zostaną wykonane m.in. nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Jak przekazał TPN, przy sprzyjających warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu około trzech tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac.
„Ceprostrada” pozostanie dostępna dla turystów
Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.
Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku, stosowanie się do oznakowania w terenie oraz uwzględnienie ograniczenia przy planowaniu wycieczek. O ponownym udostępnieniu trasy TPN poinformuje w odrębnym komunikacie.
Wrota Chałubińskiego to położona na wysokości 2022 m n.p.m. przełęcz w głównej grani Tatr, między Kopą nad Wrotami a Szpiglasowym Wierchem. Jest także punktem granicznym. Szlak turystyczny prowadzi tam znad Morskiego Oka: najpierw żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, a następnie czerwonym szlakiem przez Dolinę za Mnichem w kierunku Wrót Chałubińskiego.