Zamknięcie szlaku do malowniczej przełęczy w Tatrach. Konieczny jest remont

RMF24

Od 3 sierpnia do odwołania zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Trasa jest z bardzo złym stanie technicznym i będzie remontowana. Prace mogą potrwać około trzech tygodni.

Trasa musi przejść remont

Będą układane nowe murki, nowe bruki, bo jest niebezpiecznie i trzeba to naprawić. Zapowiada się dobra, sprzyjająca remontowi pogoda – powiedział Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN z obwodu ochronnego Morskie Oko.



W ramach prac zostaną wykonane m.in. nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Jak przekazał TPN, przy sprzyjających warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu około trzech tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac.

Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Oto kto odpoczywał nad Morskim Okiem W Morskim Oku po raz pierwszy udało się nagrać bobra - pioniera, który od kilku lat wzbudza zainteresowanie przyrodników przy najwyżej położonym jeziorze w Tatrach. Zwierzę zostało uchwycone, gdy odpoczywało na topniejącej krze lodowej w…

„Ceprostrada” pozostanie dostępna dla turystów

Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.



Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku, stosowanie się do oznakowania w terenie oraz uwzględnienie ograniczenia przy planowaniu wycieczek. O ponownym udostępnieniu trasy TPN poinformuje w odrębnym komunikacie.

Samotny pies przemierzył Tatry. Pokonał 140 km górskich szlaków Przez ponad tydzień wędrował samotnie po Tatrach, pokonując ponad 140 kilometrów górskich szlaków. Bezpański pies, który wzbudził zainteresowanie turystów i obrońców zwierząt, został w końcu schwytany przez słowackich ratowników – informuje portal…

Wrota Chałubińskiego to położona na wysokości 2022 m n.p.m. przełęcz w głównej grani Tatr, między Kopą nad Wrotami a Szpiglasowym Wierchem. Jest także punktem granicznym. Szlak turystyczny prowadzi tam znad Morskiego Oka: najpierw żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, a następnie czerwonym szlakiem przez Dolinę za Mnichem w kierunku Wrót Chałubińskiego.