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Zamknięcie szlaku do malowniczej przełęczy w Tatrach. Konieczny jest remont

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (11:59)

Od 3 sierpnia do odwołania zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Trasa jest z bardzo złym stanie technicznym i będzie remontowana. Prace mogą potrwać około trzech tygodni.

Zamknięcie szlaku do malowniczej przełęczy w Tatrach. Konieczny jest remont
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego jest w złym stanie technicznym.
  • Trasa zostanie zamknięta 3 sierpnia z uwagi na prace remontowe.
  • Czy „Ceprostrada” będzie dostępna dla turystów?
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Trasa musi przejść remont

Będą układane nowe murki, nowe bruki, bo jest niebezpiecznie i trzeba to naprawić. Zapowiada się dobra, sprzyjająca remontowi pogoda – powiedział Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN z obwodu ochronnego Morskie Oko.

W ramach prac zostaną wykonane m.in. nowe murki oporowe oraz nawierzchnia szlaku. Jak przekazał TPN, przy sprzyjających warunkach pogodowych remont powinien zakończyć się w ciągu około trzech tygodni. Termin może jednak ulec zmianie, ponieważ pogoda ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia prac.

„Ceprostrada” pozostanie dostępna dla turystów

Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza zamknięcia dojścia w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Turyści nadal będą mogli poruszać się żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, prowadzącym od schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy.

Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku, stosowanie się do oznakowania w terenie oraz uwzględnienie ograniczenia przy planowaniu wycieczek. O ponownym udostępnieniu trasy TPN poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wrota Chałubińskiego to położona na wysokości 2022 m n.p.m. przełęcz w głównej grani Tatr, między Kopą nad Wrotami a Szpiglasowym Wierchem. Jest także punktem granicznym. Szlak turystyczny prowadzi tam znad Morskiego Oka: najpierw żółtym szlakiem, tzw. Ceprostradą, a następnie czerwonym szlakiem przez Dolinę za Mnichem w kierunku Wrót Chałubińskiego.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Tatry

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