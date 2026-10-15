Zakopane stanie się stolicą biegaczy. Wkrótce rusza konferencja „Biegowe 360°”

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Przed nami wyjątkowy weekend w Zakopanem. Już za kilka dni miłośnicy biegania z całej Polski spotkają się pod Tatrami, by wziąć udział w czwartej edycji konferencji „PKO Biegowe 360 stopni”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć nową wiedzę i trenować z mistrzami, ale także odpocząć w specjalnej strefie regeneracji oraz wystartować w wieczornym biegu pod Wielką Krokwią.

Zakopane na kilka dni zamieni się w prawdziwe centrum polskiego biegania. Od 23 do 25 października Centralny Ośrodek Sportu będzie miejscem spotkań, warsztatów i treningów dla biegaczy na każdym poziomie zaawansowania. Pierwsze atrakcje zaplanowano już na czwartek, 22 października – integracyjny bieg i uroczysty panel otwarcia zainaugurują czwarte już wydanie konferencji „PKO Biegowe 360 stopni”.

Przez kolejne dni uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, praktycznych warsztatach i rozmowach z ekspertami, na które w codziennym treningowym tempie często nie ma czasu.

Biegacze mają mnóstwo pytań: jak poprawić wynik, dlaczego pojawia się zmęczenie, kiedy dołożyć trening, a kiedy odpuścić. W Zakopanem chcemy pomóc im połączyć te elementy w całość – podkreśla Adam Kszczot, współtwórca programu konferencji.

„Biegowe 360 stopni” powraca do Zakopanego. Elita ekspertów, najnowsza wiedza i setki pasjonatów biegania W październiku Zakopane ponownie stanie się stolicą polskiego biegania. Przed nami czwarta edycja konferencji „Biegowe 360 stopni” – wydarzenia, które łączy najwybitniejszych polskich lekkoatletów, trenerów, ekspertów i setki pasjonatów biegania. W…

Gwiazdy lekkiej atletyki i eksperci na wyciągnięcie ręki

Wśród zaproszonych gości znaleźli się czołowi polscy sportowcy i trenerzy. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in. Natalia Bukowiecka z InPost Sport Teamu, medalistka olimpijska, która poprowadzi praktyczne zajęcia z uczestnikami, a także Justyna Święty-Ersetic, Joanna Jóźwik, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Sofia Ennaoui oraz Piotr Lisek.

Nie zabraknie także trenerów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którzy przybliżą uczestnikom rozwiązania stosowane w sporcie wyczynowym i doradzą, jak przenieść je do amatorskiego treningu.

Uwielbiam takie spotkania, bo łączy nas wspólny język: radość z ruchu, chęć rozwoju i emocje towarzyszące kolejnym wyzwaniom. Podczas warsztatów będzie można zapytać o szczegóły, wspólnie poćwiczyć i przekonać się, jak wiele dają dobrze opanowane podstawy – zachęca Natalia Bukowiecka.

Kompleksowy program dla ciała i ducha

Program konferencji obejmuje szeroki zakres tematów – od techniki biegu, przez przygotowanie siłowe, odżywianie, psychologię, aż po profilaktykę przeciążeń. Szczególna uwaga zostanie poświęcona regeneracji, która jest nieodzownym elementem każdego planu treningowego. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalnej strefy regeneracji przygotowanej przez 4FIZJO. To właśnie tam, pomiędzy kolejnymi aktywnościami, będzie można zadbać o odpoczynek i odnowę organizmu.

PKO Biegowe 360 stopni foto. Łukasz Szeląg / materiały prasowe

Regeneracja jest częścią przygotowania sportowego. Kiedy mamy dużo energii i ambitny cel, łatwo o tym zapomnieć. Warto nauczyć się słuchać organizmu i dbać o niego również po zakończeniu wysiłku. To pomaga zachować przyjemność z biegania na dłużej – przypomina Justyna Święty-Ersetic.

„PKO Dycha pod Krokwią” – bieg w wyjątkowej scenerii

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wydarzenia będzie sobotni wieczór, kiedy to uczestnicy staną na starcie „PKO Dycha pod Krokwią”. Malownicza trasa o długości pięciu lub dziesięciu kilometrów poprowadzi biegaczy w sąsiedztwie słynnej Wielkiej Krokwi. Oświetlone obiekty sportowe, obecność gwiazd lekkiej atletyki i niepowtarzalna atmosfera sprawią, że motywacji do wysiłku na pewno nie zabraknie.

Wspólny bieg potrafi fantastycznie połączyć ludzi. Każdy ma własne tempo i własny cel, ale razem tworzymy atmosferę, którą później długo się pamięta. A kiedy można jeszcze spotkać się pod Krokwią, porozmawiać i następnego dnia wspólnie potrenować, robi się z tego naprawdę wyjątkowy weekend – mówi Joanna Jóźwik.

Trening z mistrzami na konferencji „Biegowe 360 Stopni” w Zakopanem Miłośnicy biegania z całej Polski już niebawem spotkają się w Zakopanem, by wziąć udział w czwartej edycji konferencji „PKO Biegowe 360 Stopni”. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 23–25 października, to nie tylko bogaty program wykładów, lecz…

Praktyczna wiedza i inspiracja na wyciągnięcie ręki

Organizatorzy podkreślają, że celem konferencji jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspirowanie i motywowanie do dalszej aktywności fizycznej. Uczestnicy wyjadą z Zakopanego z konkretnymi wskazówkami i pomysłami, które będą mogli wykorzystać w codziennym treningu.

Szczegółowy program konferencji oraz zapisy na „PKO Biegowe 360 stopni” i „PKO Dycha pod Krokwią” dostępne są na stronie internetowej www.biegowe360.pl.