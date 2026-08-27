Zakopane odmawia transkrypcji małżeństw jednopłciowych?

RMF24

Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił wpisania do polskiego rejestru małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wniosek złożyło dwóch mężczyzn. Decyzja została zaskarżona, a sprawa weszła w procedurę odwoławczą - podała „Gazeta Wyborcza”. Zakopane dementuje medialne doniesienia.

Zakopane mówi „nie”

Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego dysponują wzorami dokumentów umożliwiającymi transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Zmiana pozwala na wpisanie do polskiego rejestru małżeństw zawartych poza granicami kraju zarówno przez dwie kobiety, jak i przez dwóch mężczyzn.

W praktyce podejście poszczególnych samorządów nie jest jednak jednolite. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Zakopane zdecydowało się nie dokonywać takiej transkrypcji, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne rozwiązanie pozwalające na transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.

Do zakopiańskiego Urzędu Stanu Cywilnego miał wpłynąć już pierwszy wniosek dotyczący transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Urząd odmówił dokonania wpisu. Wnioskodawcy odwołali się od decyzji, dlatego sprawa nie została jeszcze ostatecznie zakończona.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki, do urzędu nie wpłynął taki wniosek.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz przekonywał, że przyczyną decyzji nie jest stosunek miasta do osób LGBT, lecz - w jego ocenie - niejednoznaczność obowiązujących przepisów.

Stan prawny w Polsce jest niejednolity, bo z jednej strony mamy wytyczne rządu, a z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W opinii naszych prawników transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z polskim prawem i nie zamierzamy narażać się na konsekwencje jego łamania - mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Łukasz Filipowicz.

Burmistrz: To nie jest niechęć do osób LGBT

Filipowicz podkreśla, że stanowisko zakopiańskich władz nie wynika z niechęci wobec osób LGBT. Jako przykład wskazuje ostatni Zakopiański Festiwal Literacki, podczas którego główną nagrodę otrzymali Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński (wzięli ślub w ratuszu Wandsworth w Londynie w 2018 roku), publikujący wspólnie pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa.

Samorządowiec zaznacza jednocześnie, że - jego zdaniem - samorządy Podhala, zachowując szacunek wobec wszystkich mieszkańców, opowiadają się za tradycyjnym modelem rodziny, który ma odpowiadać poglądom większości mieszkańców regionu.

Uważam, że ten zamęt prawny robi społeczności LGBT więcej krzywdy, niż jej pomaga — dodaje Łukasz Filipowicz.

Odmowa zakopiańskiego USC nie kończy postępowania. Wobec złożonego odwołania decyzja będzie podlegała dalszej procedurze administracyjnej. Jej wynik może mieć znaczenie nie tylko dla wnioskodawców, ale również dla praktyki stosowanej przez inne urzędy stanu cywilnego.

Kraków przyjmuje wnioski

Inaczej sytuacja wygląda w Krakowie. W ostatnich tygodniach do tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęło 25 wniosków dotyczących transkrypcji zagranicznych dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa przez pary jednopłciowe. Pracownicy urzędu deklarują, że są przygotowani do obsługi takich spraw. Krakowski urząd stosuje nowe wzory dokumentów i przepisy wprowadzone przez rząd.