RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zakopane. Makabryczne odkrycie strażaków po ugaszeniu pożaru

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (15:26)

Zwęglone ciało odnaleźli strażacy po ugaszeniu pożaru przyczepy kempingowej, do którego doszło w czwartek po godz. 13 przy ul. Balzera w Zakopanem – poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły. Tożsamość ofiary nie jest na razie znana.

Zakopane. Makabryczne odkrycie strażaków po ugaszeniu pożaru
Miejsce tragedii. Fot. Policja w Zakopanem /materiały udostępnione

Po ugaszeniu pożaru straży odkryli w pogorzelisku zwęglone zwłoki. 

Przyczepa kempingowa stała przy nieczynnym hotelu. Nie jest to teren kempingu. 

Jak przekazał kpt. Ciepły, teren działań został przekazany policji, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze. 

Przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary nie są na razie znane.

W akcji gaśniczej uczestniczyło pięć zastępów Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, łącznie ponad 20 strażaków. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: straż pożarna Zakopane
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: