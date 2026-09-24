Zakopane. Makabryczne odkrycie strażaków po ugaszeniu pożaru

RMF24

Zwęglone ciało odnaleźli strażacy po ugaszeniu pożaru przyczepy kempingowej, do którego doszło w czwartek po godz. 13 przy ul. Balzera w Zakopanem – poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły. Tożsamość ofiary nie jest na razie znana.

Po ugaszeniu pożaru straży odkryli w pogorzelisku zwęglone zwłoki.

Przyczepa kempingowa stała przy nieczynnym hotelu. Nie jest to teren kempingu.

Jak przekazał kpt. Ciepły, teren działań został przekazany policji, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze.

Przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary nie są na razie znane.

W akcji gaśniczej uczestniczyło pięć zastępów Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, łącznie ponad 20 strażaków.