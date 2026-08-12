Zaćmienie słońca w Tatrach? TPN o tym, gdzie można je obserwować, a gdzie to zakazane

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Częściowe zaćmienie Słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków w Tatrach. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. „Osoby, które będą chciały podziwiać wieczorne zjawisko powinny więc wybrać miejsce poza granicami parku, np. jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach” - informuje Tatrzański Park Narodowy. Gdzie się zatem wybrać?

Zaćmienie słońca 12 sierpnia - mapa

Zjawisko częściowego zaćmienia Słońca rozpocznie się dzisiaj na południu Polski około godz. 19:18, a jego maksymalna faza przypadnie około godz. 20:00, czyli tuż przed zachodem Słońca. W tym czasie Słońce będzie znajdowało się bardzo nisko nad zachodnim horyzontem.

Turyści w Zakopanem chcący obserwować zjawisko mogą wybrać miejsca z dobrym widokiem na zachodni horyzont, np. Gubałówkę, Cyrhlę lub Butorowy Wierch. Wyjście na tatrzańskie szlaki, nawet te prowadzące na szczyty reglowe, trzeba natomiast zaplanować tak, aby zejść przed zmierzchem.

Alternatywą dla turystów chcących obserwować zaćmienie z Tatr może być Kasprowy Wierch. Na szczyt można wjechać koleją linową, której ostatni zjazd do Kuźnic zaplanowano na godz. 21:00. Przed wyjazdem należy jednak sprawdzić dostępność biletów na stronie Polskich Kolei Linowych - PKL.

Michał Czernek / PAP

Zaćmienie Słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego dnia obowiązują takie same przepisy jak każdego innego dnia - po szlakach można poruszać się od świtu do zmierzchu - przekazały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ograniczenie ruchu turystycznego po zmroku ma przede wszystkim chronić tatrzańską przyrodę. Jak wyjaśniają służby parku, noc jest dla wielu gatunków ważnym okresem aktywności, żerowania i przemieszczania się, dlatego mniejsza obecność ludzi na szlakach pozwala ograniczyć presję i niepokojenie zwierząt.

Za zmierzch należy przyjąć moment, od którego warunki widoczności nie pozwalają już na poruszanie się bez korzystania z zewnętrznego źródła światła, np. latarki lub czołówki - wyjaśniają służby parku.

Zaćmienie będzie można obserwować również z miejsc poza obszarem TPN, gdzie ograniczenie dotyczące poruszania się po szlakach od świtu do zmierzchu nie obowiązuje.

Zjawisk astronomicznych z udziałem Słońca nie możemy oglądać gołym okiem, za wyjątkiem krótkiej fazy całkowitego zaćmienia – przestrzega dr inż. Paweł Janowski z AGH. Jak dodał, dobrze sprawdzą się okulary astronomiczne, ale też lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.