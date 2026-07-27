Wygrał ponad 15 mln złotych. Kumulacja w Lotto rozbita

RMF24

W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Tym samym szczęśliwiec rozbił kumulację i wzbogacił się o ponad 15 milionów złotych.

W sobotę w Lotto wylosowane zostały liczby 1, 9, 16, 24, 28, 34. Znalazły się one na kuponie osoby, która odwiedziła punkt LOTTO przy ul. Prażmowskiego 11 w Nowym Sączu (woj. małopolskie).

Gracz z Nowego Sącza rozbił kumulację i wygrał 15 324 508,40 zł. Totalizator Sportowy zdradza, że kupił kilka zakładów i zagrał na chybił trafił.

Sobotnia wygrana jest najwyższą w Lotto w historii Nowego Sącza. W 2009 r. padła tam „szóstka” w wysokości 4,6 mln złotych.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.

Więcej informacji o najwyższych wygranych w Lotto można znaleźć tutaj.