We wtorek przed południem w jednej z budek usługowych na Gubałówce w Zakopanem wybuchł gaz z rozszczelnionej butli. Zawaliła się drewniana konstrukcja, w której była wypożyczalnia nart. Jedna osoba została poszkodowana.

/ Grzegorz Momot / PAP

"Gaz ulatniał się z rozszczelnionej butli, która była podłączona do piecyka grzewczego. W wyniku eksplozji zawaliła się drewniana buda, w której była prowadzona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Na miejscu nie było osób poszkodowanych, ale świadkowie poinformowali o dwóch osobach, które oddaliły się z tego miejsca po wybuchu. Nie wiemy czy doznały jakichś obrażeń, ale są poszukiwane" - informował tuż po wypadku rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król Łęgowski.

/ Grzegorz Momot / PAP

Kilka godzin później do służb ratunkowych zgłosił się lekko ranny mężczyzna, który został zabrany do szpitala. "Do służb medycznych zgłosiła się jedna osoba poszkodowana – to pracownik wypożyczalni" - powiedział Andrzej Król Łęgowski.

Na miejscu pracują strażacy oraz policja i nadzór budowlany.

Wzdłuż ul. Stanisława Zubka biegnącej grzbietem Gubałówki jest ustawionych wiele prowizorycznych bud usługowych oraz gastronomicznych i straganów.