Wielu miłośników narciarstwa na te zawody czeka przez cały sezon. Już w następną sobotę, 9 kwietnia, na Kasprowym Wierchu odbędzie się 75. edycja Pucharu Polskich Kolei Linowych w narciarstwie alpejskim. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 kwietnia, do godziny 24:00.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Każda edycja Pucharu PKL od lat gromadzi na Kasprowym Wierchu miłośników narciarstwa i rywalizacji sportowej. Uczestników przyciągają wyjątkowe warunki panujące na trasie narciarskiej w Kotle Gąsienicowym, niesamowita atmosfera, sportowa adrenalina, a także atrakcyjne nagrody między innymi sezonowy skipass PKL.

Jak się zgłosić?

Na pożegnanie zimy zapraszamy narciarzy do wzięcia udziału w 75. Pucharze PKL. Warunki na Kasprowym Wierchu są bardzo dobre, dlatego zapraszamy miłośników białego szaleństwa do udziału w tych kultowych już zawodach na trasie slalomu giganta w Dolinie Gąsienicowej – mówi Patryk Białokozowicz z zarządu PKL.

Puchar PKL na Kasprowym Wierchu to impreza z wielką tradycją, której początki sięgają 1945 roku. W zawodach wystartować mogą pełnoletni narciarze, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pkl.pl i prześlą go w terminie do 6 kwietnia. Uczestnicy Pucharu PKL będą rywalizować w różnych grupach wiekowych. W zawodach mogą startować osoby uprawiające narciarstwo amatorsko, jak i byli zawodnicy, którzy skończyli karierę sportową nie później niż trzy lata temu.

Od 1945 roku

Puchar PKL rozgrywany na Kasprowym Wierchu to również jedna z najstarszych imprez narciarskich w Polsce. Pierwsza ich edycja została rozegrana 1945 roku i choć od tamtego czasu minęło 75 lat, to są takie osoby, które nie tylko pamiętają premierowe starty, ale nawet brały nich udział.

Początkowo trasa, na której rywalizowali zawodnicy, przebiegała z Kasprowego Wierchu nartostradą do Kuźnic. Dopiero z czasem jej przebieg został zmieniony i zawody rozgrywane są na trasie slalomowej w Dolinie Gąsienicowej. W pierwszych rozgrywanych zawodach o Puchar PKL walczyli ze sobą wszyscy – zarówno amatorzy, jak i profesjonalni zawodnicy. Puchar PKL na Kasprowy Wierchu jest również symbolicznym wydarzeniem sportowym, które zapowiada zakończenie zimowego sezonu narciarskiego w górach.