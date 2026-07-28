Utrudnienia drogowe w Tatrach. Ważne wieści dla turystów

Kierowcy muszą jechać objazdem
Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), zamknięcie drogi w godz. 7 – 18 ma związek z przebudową drogi powiatowej nr 1648K, czyli ul. Oswalda Balzera. To nowy termin robót, które pierwotnie planowano przeprowadzić 23 i 24 lipca, jednak zostały one wówczas odwołane z uwagi na złe warunki pogodowe.
W czasie zamknięcia tej najkrótszej trasy z Zakopanego do początku popularnego szlaku w kierunku Morskiego Oka kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską w kierunku Łysej Polany.
Dłuższa podróż autobusem
Utrudnienia obejmą również transport publiczny. TPN poinformował, że z powodu konieczności przejazdu dłuższą trasą wydłuży się czas przejazdu elektrycznych autobusów kursujących do Palenicy Białczańskiej.
Park apeluje do turystów planujących wycieczki w rejon Morskiego Oka o uwzględnienie objazdu i zaplanowanie odpowiednio dłuższego czasu dojazdu.