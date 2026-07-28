Utrudnienia drogowe w Tatrach. Ważne wieści dla turystów

RMF24

Kierowcy wybierający się z Zakopanego do Morskiego Oka muszą liczyć się z utrudnieniami – w środę będzie zamknięty odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską.

Kierowcy muszą jechać objazdem

Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), zamknięcie drogi w godz. 7 – 18 ma związek z przebudową drogi powiatowej nr 1648K, czyli ul. Oswalda Balzera. To nowy termin robót, które pierwotnie planowano przeprowadzić 23 i 24 lipca, jednak zostały one wówczas odwołane z uwagi na złe warunki pogodowe.

W czasie zamknięcia tej najkrótszej trasy z Zakopanego do początku popularnego szlaku w kierunku Morskiego Oka kierowcy powinni korzystać z objazdu przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską w kierunku Łysej Polany.

Dłuższa podróż autobusem

Utrudnienia obejmą również transport publiczny. TPN poinformował, że z powodu konieczności przejazdu dłuższą trasą wydłuży się czas przejazdu elektrycznych autobusów kursujących do Palenicy Białczańskiej.

Park apeluje do turystów planujących wycieczki w rejon Morskiego Oka o uwzględnienie objazdu i zaplanowanie odpowiednio dłuższego czasu dojazdu.