Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Zakopanem o poranku nie zostali wpuszczeni do budynku. Powodem był wyczuwalny, drażniący zapach.

/ RMF FM /

Na miejsce udała się specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Krakowa. Na razie wstępne badania powietrza w budynku nie wykazały obecności niebezpiecznych substancji.

Dyrekcja szkoły przed godziną 8 poinformowała o odwołaniu lekcji.

Jak przekazał rzecznik zakopiańskiej straży Andrzej Król-Łęgowski, kilkoro uczniów, którzy wcześniej byli w szkole zostali z niej wyprowadzeni.

"Przy pomocy mierników stwierdziliśmy, że nie jest to gaz ziemny, a takie było podejrzenie z uwagi na ogrzewanie szkoły właśnie gazem ziemnym. Na miejsce została wezwana grupa z Krakowa którzy specjalistycznymi miernikami mają stwierdzić co to za drażniąca substancja jest w budynku szkoły" - przekazał rzecznik.

Strażacy przed wejściem do szkoły postawili specjalny namiot, w którym uczniowie mogą się ogrzać.



Artykuł w trakcie aktualizacji