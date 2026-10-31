Trudne warunki w Tatrach. TPN ostrzega przed śniegiem i oblodzeniem na szlakach

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Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o szczególną ostrożność – w wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki. Na szlakach powyżej górnej granicy lasu zalega śnieg, występują oblodzenia, a ratownicy ostrzegają przed zagrożeniem lawinowym.

W ostatnich dniach w wyższych partiach Tatr pojawiły się opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w sobotni poranek leżało już 10 centymetrów białego puchu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że powyżej górnej granicy lasu szlaki są pokryte śniegiem i lodem, co znacznie utrudnia poruszanie się i zwiększa ryzyko niebezpiecznych upadków.

Popularny szlak w Tatrach zamknięty. Warunki trudne Turyści planujący wycieczki w Tatry muszą przygotować się na utrudnienia. Od dziś zamknięty jest popularny szlak w Dolinie Olczyskiej, a już w najbliższą niedzielę na zimową przerwę zamknięta zostanie Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej.

Zagrożenie lawinowe – pierwszy stopień

Aktualnie powyżej 1600 m n.p.m. obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest na ogół stabilna, jednak wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym dodatkowym obciążeniu, zwłaszcza na bardzo stromych stokach.

Służby ostrzegają, że możliwe jest również samoistne schodzenie małych i średnich lawin, szczególnie przy prognozowanych intensywnych opadach śniegu.

Tylko dla doświadczonych turystów – niezbędny sprzęt i umiejętności

TPN apeluje, by wycieczki w wyższe partie gór planowały jedynie osoby z doświadczeniem w zimowej turystyce górskiej. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu – raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC (detektor, sonda, łopatka).

Równie ważna jest umiejętność korzystania z tego wyposażenia. Poślizgnięcie się na zmrożonym śniegu lub lodzie może skończyć się tragicznie – ostrzegają przyrodnicy.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podkreśla, że prognozowane intensywne opady śniegu mogą szybko pogorszyć sytuację lawinową. Przed każdą wyprawą w góry warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe i lawinowe oraz realnie ocenić swoje umiejętności i przygotowanie.