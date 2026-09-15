Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta zginął w rejonie Zawratowej Turni

Akcja ratunkowa i trudne warunki w górach
Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia turysty nie udało się uratować.
Jak podkreślają ratownicy, do wypadku doszło w bardzo wymagającym terenie, gdzie nawet niewielka nieuwaga może zakończyć się tragicznie.
We wtorek warunki w wyższych partiach Tatr były wyjątkowo zmienne. Choć pogoda uległa poprawie po wcześniejszych opadach, szlaki wciąż były miejscami mokre, śliskie i błotniste. W partiach szczytowych dodatkowym utrudnieniem był niski pułap chmur, który znacznie ograniczał widoczność.
Apel ratowników: Ostrożność przede wszystkim
Ratownicy TOPR apelują do wszystkich wybierających się w góry o zachowanie szczególnej ostrożności. Zmienna pogoda, śliskie podłoże oraz ograniczona widoczność to czynniki, które znacząco zwiększają ryzyko wypadków. Przed wyruszeniem na szlak warto dokładnie sprawdzić prognozę pogody i dostosować trasę do aktualnych warunków.
Trwa ustalanie okoliczności tragedii
Szczegóły i okoliczności wtorkowego wypadku są obecnie ustalane przez ratowników. To kolejny tragiczny incydent w Tatrach w tym sezonie, który przypomina, jak niebezpieczne potrafią być górskie szlaki, nawet dla doświadczonych turystów.