Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta zginął w rejonie Zawratowej Turni

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Tragiczny wypadek w rejonie Zawratowej Turni w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości - prawdopodobnie z grani pomiędzy Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią, na wschodnią stronę masywu. Informację o wypadku przekazali turyści, którzy wędrowali na Zawrat i znajdowali się powyżej Zmarzłego Stawu.

Widok na Zmarzły Staw z podejścia na przełęcz Zawrat w Tatrach. Zdjęcie ilustracyjne (fot. Lech Muszyński)

Widok na Zmarzły Staw z podejścia na przełęcz Zawrat w Tatrach. Zdjęcie ilustracyjne (fot. Lech Muszyński) / PAP

Akcja ratunkowa i trudne warunki w górach

Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia turysty nie udało się uratować.

Jak podkreślają ratownicy, do wypadku doszło w bardzo wymagającym terenie, gdzie nawet niewielka nieuwaga może zakończyć się tragicznie.

We wtorek warunki w wyższych partiach Tatr były wyjątkowo zmienne. Choć pogoda uległa poprawie po wcześniejszych opadach, szlaki wciąż były miejscami mokre, śliskie i błotniste. W partiach szczytowych dodatkowym utrudnieniem był niski pułap chmur, który znacznie ograniczał widoczność.

Apel ratowników: Ostrożność przede wszystkim

Ratownicy TOPR apelują do wszystkich wybierających się w góry o zachowanie szczególnej ostrożności. Zmienna pogoda, śliskie podłoże oraz ograniczona widoczność to czynniki, które znacząco zwiększają ryzyko wypadków. Przed wyruszeniem na szlak warto dokładnie sprawdzić prognozę pogody i dostosować trasę do aktualnych warunków.

Trwa ustalanie okoliczności tragedii

Szczegóły i okoliczności wtorkowego wypadku są obecnie ustalane przez ratowników. To kolejny tragiczny incydent w Tatrach w tym sezonie, który przypomina, jak niebezpieczne potrafią być górskie szlaki, nawet dla doświadczonych turystów.