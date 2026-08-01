Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dwójka turystów nie żyje

RMF24

Tragiczny początek sierpnia w polskich górach. W sobotę doszło do dwóch śmiertelnych wypadków w Tatrach - poinformował ratownik dyżurny TOPR. Jeden miał miejsce w rejonie Granatów – turysta spadł tam z dużej wysokości. Do drugiego doszło podczas wspinaczki w okolicach Morskiego Oka.

Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach

Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.

O wypadku centrala TOPR została poinformowana przez przypadkowych świadków. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować.

Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości – powiedział ratownik dyżurny TOPR.

Ciało turysty zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.

Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.

W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny również zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Warunki w górach szybko mogą się zmienić

W Tatrach jest obecnie bardzo dużo turystów. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu. Przed wyjściem w góry warto więc sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody.

Ratownicy zwracają uwagę, że w wyższych partiach gór warunki bardzo szybko mogą ulec zmianie. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.