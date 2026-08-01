Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dwójka turystów nie żyje

Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach
Do pierwszego wypadku doszło w rejonie Skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej.
O wypadku centrala TOPR została poinformowana przez przypadkowych świadków. Ratownicy dotarli na miejsce, jednak życia turysty nie udało się uratować.
Najprawdopodobniej doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, utraty równowagi i upadku z dużej wysokości – powiedział ratownik dyżurny TOPR.
Ciało turysty zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca TOPR do Zakopanego.
Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary.
W czasie wspinaczki doszło do tragicznego wypadku. Na razie nie dotarły do nas szczegóły tego zdarzenia – przekazał ratownik dyżurny TOPR. Ciało mężczyzny również zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.
Warunki w górach szybko mogą się zmienić
W Tatrach jest obecnie bardzo dużo turystów. W górach panują upalne warunki, a wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia i szybkiego zmęczenia organizmu. Przed wyjściem w góry warto więc sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody.
Ratownicy zwracają uwagę, że w wyższych partiach gór warunki bardzo szybko mogą ulec zmianie. Na niedzielne popołudnie prognozowane są burze.