RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Tragedia w Tatrach Wysokich. Polski turysta zmarł w słowackim schronisku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 lipca (08:40)

Dramatyczne chwile rozegrały się w jednym ze słowackich schronisk w Tatrach Wysokich. Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki, 66-letni Polak nagle zasłabł i stracił przytomność. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.

Tragedia w Tatrach Wysokich. Polski turysta zmarł w słowackim schronisku
górskie jezioro z odbiciem Tatr /Shutterstock
  • W słowackim schronisku nad Popradzkim Stawem w Tatrach Wysokich 66-letni Polak nagle zasłabł i stracił przytomność.
  • Pomimo szybkiej i profesjonalnej pomocy, nie udało się uratować życia mężczyzny.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Do tragicznego zdarzenia doszło w schronisku nad Popradzkim Stawem po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Nasz dziennikarz ustalił, że 66-letni turysta z Polski nagle źle się poczuł i stracił przytomność. 

Walka o życie Polaka

Świadkowie zdarzenia natychmiast przystąpili do udzielania pomocy. Wykorzystano również defibrylator dostępny w schronisku. Na miejsce wezwano słowackich ratowników górskich oraz zespół medyczny. 

Niestety, mimo szybkiej i profesjonalnej akcji ratunkowej, życia 66-latka nie udało się uratować.

Źródło: RMF FM
Tagi: Tatry

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: