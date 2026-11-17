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31-letnia turystka, poszukiwana wczoraj w Tatrach przez ratowników TOPR, nie żyje. Choć kobietę znaleziono żywą po kilku godzinach, to obrażenia odniesione w wyniku upadku z dużej wysokości oraz głęboka hipotermia okazały się zbyt poważne, by udało się ją uratować.

W poniedziałek wieczorem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało na Facebooku informację o poszukiwaniach turystki. Toprowcy udostępnili zdjęcia poszukiwanej, prosząc o kontakt osoby, które mogły mieć na jej temat jakieś informacje.

We wtorek po północy ratownicy poinformowali o odnalezieniu turystki żywej w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy na stronę Doliny Buczynowej. Przekazano wówczas, że „kobieta jest mocno wychłodzona i w ciężkim stanie po upadku z wysokości”.

Niestety, we wtorkowe przedpołudnie ratownicy TOPR przekazali tragiczne wieści - 31-letnia turystka nie żyje. Kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń po upadku z dużej wysokości, była też w stanie głębokiej hipotermii.

Turystka nie żyje. Chronologia wydarzeń

We wtorkowe przedpołudnie ratownicy TOPR zorganizowali briefing prasowy, podczas którego przedstawili chronologię tragicznych wydarzeń. Ratownik dyżurny Grzegorz Kubicki poinformował, że kobieta próbowała dodzwonić się do TOPR-u w poniedziałek ok. godz. 16. Były to nieskuteczne próby - nie mogliśmy zrozumieć, czy jest w górach, gdzie jest, jaki jest jej stan zdrowia - mówił.

Toprowcy poprosili policję o pomoc w lokalizowaniu zaginionej, dzięki czemu udało się zawęzić obszar poszukiwań do rejonu Orlej Perci. Po godz. 18 w góry wyszło ponad 20 ratowników wyposażonych m.in. w drony z termowizją.

Ratownicy działali w zespołach podzieleni na różne odcinki tego trudnego szlaku. Musimy podkreślić, że warunki były fatalne do prowadzenia działań poszukiwawczych - wiał silny wiatr, opad śniegu, mgła. Sami mieliśmy trudności z bezpiecznym przemieszczaniem się - relacjonował Kubicki.

Lawina w Tatrach porwała turystę. Dramat na Żółtej Turni W niedzielę tuż przed południem do centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Turysta poinformował, że jego kolega spadł wraz z lawiną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy. Na miejsce…

W pewnym momencie dron wypatrzył ślad termowizyjny osoby pod Granacką Przełęczą, przez którą prowadzi czerwony szlak na Orlą Perć. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że ratownicy dotarli na miejsce dopiero około północy.

Odnaleziona kobieta była w stanie krytycznym, w głębokiej hipotermii, ale wciąż żyła. Podjęliśmy bardzo trudne działania medyczne na miejscu. (...) Rozpoczęliśmy transport - jedyny możliwy - ścianą Doliny Buczynowej. W trakcie transportu - w noszach - nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i musieliśmy podjąć zabiegi resuscytacyjne, które o godz. 5 (we wtorek) zostały zakończone - mówił ratownik dyżurny TOPR.

Ratownicy TOPR tymczasowo pozostawili ciało zmarłej w Dolinie Buczynowej. Zabiorą je od razu, jak tylko poprawią się warunki atmosferyczne. Czekamy na okno pogodowe - podsumował Grzegorz Kubicki.

Trudne warunki w Tatrach

Warunki w Tatrach są trudne. Na szczytach leży kilkanaście centymetrów śniegu, a temperatura utrzymuje się poniżej zera. Szlaki są w wielu miejscach oblodzone. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.