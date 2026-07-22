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Tragedia podczas prac leśnych w Białce Tatrzańskiej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (15:10)

Tragedia na Podhalu. Nie żyje starszy mężczyzna, przygnieciony kołem ciągnika rolniczego podczas prac leśnych.

Tragedia podczas prac leśnych w Białce Tatrzańskiej
Zdjęcie z miejsca zdarzenia; fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem /materiały udostępnione

Zdarzenie miało miejsce w środę po południu w Białce Tatrzańskiej na południu Małopolski.

Do tragedii doszło w trakcie prac w terenie leśnym.

Podczas transportu drewna, koło ciągnika rolniczego przygniotło starszego mężczyznę.

Mimo szybkiej akcji służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Źródło: RMF24
Tagi: las

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