Tragedia podczas prac leśnych w Białce Tatrzańskiej
Opracowanie:
Cezary Faber
Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (15:10)
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Tragedia na Podhalu. Nie żyje starszy mężczyzna, przygnieciony kołem ciągnika rolniczego podczas prac leśnych.
Zdarzenie miało miejsce w środę po południu w Białce Tatrzańskiej na południu Małopolski.
Do tragedii doszło w trakcie prac w terenie leśnym.
Podczas transportu drewna, koło ciągnika rolniczego przygniotło starszego mężczyznę.
Mimo szybkiej akcji służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować.