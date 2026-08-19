Tragedia na przejeździe w Rabie Wyżnej. Pociąg uderzył w rowerzystę

RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w środę rano w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. Pod pociągiem zginął 66-letni rowerzysta.

Do wypadku doszło w środę ok. godziny 8 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim.

Pociąg relacji Świnoujście–Zakopane zderzył się z rowerzystą. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził jego zgon - poinformował rzecznik małopolskiej PSP kpt. Hubert Ciepły.

Pociągiem podróżowało około 360 osób. Według straży pożarnej wśród pasażerów nie ma poszkodowanych.

PKP organizuje dla nich transport zastępczy. Ruch pociągów na odcinku Chabówka – Raba Wyżna został wstrzymany.

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz inne służby. Trwają czynności mające ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.