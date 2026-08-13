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Tragedia na Orlej Perci. "Upadek z bardzo dużej wysokości”

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (10:34)

Na Orlej Perci doszło do śmiertelnego wypadku. Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w Tatrach spadła młoda turystka.

Tragedia na Orlej Perci. "Upadek z bardzo dużej wysokości”
Śmigłowiec TOPR (zdj. ilustracyjne, fot. Grzegorz Momot) /PAP

Sygnał o wypadku dotarł do ratowników TOPR we wtorek po godz. 18. Turysta schodzący z Przełęczy Krzyżne przekazał, że pod ścianami Małej Buczynowej Turni zauważył leżącą osobę.

Na miejsce poleciał śmigłowiec TOPR. Okazało się, że turystka nie żyje. Upadek z bardzo dużej wysokości - ponad 200 metrów - musiał się tak skończyć - przyznał w rozmowie z reporterem RMF FM ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota.

Ciało kobiety zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. Najprawdopodobniej wędrowała po Tatrach sama

Do ratowników nie zgłosili się inni świadkowie wypadku. Nie mają też danych osobowych kobiety. 

Chwila nieuwagi, potknięcie lub poślizgnięcie się mogą mieć tragiczne konsekwencje - ostrzega w komunikacie TOPR.


Źródło: RMF24
Tagi: Tatry Zakopane orla perć
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