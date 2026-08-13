Tragedia na Orlej Perci. "Upadek z bardzo dużej wysokości”

RMF24

Na Orlej Perci doszło do śmiertelnego wypadku. Z rejonu tego najtrudniejszego szlaku turystycznego w Tatrach spadła młoda turystka.

Sygnał o wypadku dotarł do ratowników TOPR we wtorek po godz. 18. Turysta schodzący z Przełęczy Krzyżne przekazał, że pod ścianami Małej Buczynowej Turni zauważył leżącą osobę.

Na miejsce poleciał śmigłowiec TOPR. Okazało się, że turystka nie żyje. Upadek z bardzo dużej wysokości - ponad 200 metrów - musiał się tak skończyć - przyznał w rozmowie z reporterem RMF FM ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota.

Ciało kobiety zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. Najprawdopodobniej wędrowała po Tatrach sama.

Do ratowników nie zgłosili się inni świadkowie wypadku. Nie mają też danych osobowych kobiety.