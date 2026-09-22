To będzie jedna z największych inwestycji w Krynicy-Zdroju. Nowa kolej gondolowa połączy centrum z Jaworzyną

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Rozpoczynają się prace przygotowawcze pod budowę nowoczesnej kolei gondolowej Krynica Express, która połączy centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i Jaworzyną Krynicką. Inwestycja, na którą mieszkańcy i turyści czekali od lat, ma zrewolucjonizować komunikację w tym popularnym uzdrowisku.

Prace przygotowawcze ruszają

22 września to data, która zapisze się w historii Krynicy-Zdroju. Tego dnia rozpoczną się prace związane z przygotowaniem terenu pod trasę nowej kolei gondolowej Krynica Express. Inwestor posiada już wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę oraz zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono również działania kompensacyjne, w tym nasadzenia drzew na terenie miasta.

To inwestycja, na którą Krynica-Zdrój i Sądecczyzna czekają od 30 lat. Jej znaczenie wykracza poza budowę kolejnej atrakcji turystycznej - podkreśla burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba.

Nowoczesna gondola – szybciej, wygodniej, ekologiczniej

Krynica Express to 8-osobowa kolej gondolowa firmy Bartholet, która pokona dystans 2,15 kilometra w zaledwie 8 minut. Na trasie kursować będzie 35 nowoczesnych gondoli Diamond Evo, a podróżni będą mogli podziwiać panoramę miasta i okolic z wysokości nawet 28 metrów nad ziemią.

Początkowa przepustowość kolei wyniesie 1000 osób na godzinę, z możliwością zwiększenia w przyszłości.

Nowa kolej ma być wygodną alternatywą dla samochodów, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

Chcemy lepiej połączyć centrum miasta z Czarnym Potokiem i Jaworzyną Krynicką, a mieszkańcom i gościom stworzyć wygodniejszą możliwość przemieszczania się pomiędzy najważniejszymi częściami Krynicy – zaznacza burmistrz Ryba.

Materiały prasowe/Krynica Express połączy Jaworzynę z centrum miasta

Krynica-Zdrój stawia na całoroczną turystykę

Budowa Krynica Express to kolejny etap rozwoju infrastruktury turystycznej w regionie. W ostatnich latach na Jaworzynie Krynickiej powstały trzy nowe koleje krzesełkowe, nowa trasa narciarska, a także rozbudowano zaplecze gastronomiczne i noclegowe. Równolegle rozwijana jest oferta Góry Parkowej, gdzie powstała m.in. 53-metrowa wieża widokowa oraz strefa rozrywki w klimacie lat 30. XX wieku.

Jak podkreślają przedstawiciele inwestora, Krynica Express ma uczynić z Krynicy-Zdroju jeszcze bardziej atrakcyjną, całoroczną destynację turystyczną.

Jeszcze tej jesieni inwestorzy zaprezentują szczegółowy przebieg inwestycji, rozwiązania techniczne oraz wizualizacje nowej gondoli.