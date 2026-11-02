Szokujące starcie mężczyzny z jeleniem przy Morskim Oku. TPN apeluje do turystów

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Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o niedokarmianie dzikich zwierząt i reagowanie na niewłaściwe zachowanie innych turystów po sytuacji, do której doszło przy Morskim Oku. Na opublikowanych w sieci filmach widać, jak mężczyzna szarpie się z jeleniem.

W ostatnich dniach w internecie pojawiły się nagrania przedstawiające jelenia karmionego z ręki przez turystów przy drodze do Morskiego Oka. Na jednym z nich widać mężczyznę szarpiącego zwierzę za poroże. Jak przekazał PAP wicedyrektor TPN Filip Zięba, okoliczności incydentu są wyjaśniane, a pracownicy analizują między innymi zapisy monitoringu.

Dokarmianie zwierząt problemem w Tatrach

Zięba podkreślił, że nagranie pokazuje znacznie szerszy problem niż pojedyncze niewłaściwe zachowanie turysty. Chodzi o stopniowe oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka, do którego przyczynia się wielu odwiedzających Tatry.

Zachowanie jelenia widoczne na nagraniu nie jest wynikiem jednego spotkania z człowiekiem, ale długotrwałego procesu przyzwyczajania zwierzęcia do obecności ludzi. Dziki jeleń w naturalnych warunkach zachowuje dystans wobec człowieka - wyjaśnił wicedyrektor TPN. Zaznaczył, że jeśli zwierzę przestaje to robić, to jest to najczęściej konsekwencja powtarzających się kontaktów z turystami. Przede wszystkim dokarmiania, ale także wabienia, podchodzenia do zwierzęcia, prób dotykania go czy wykonywania zdjęć z bliska – zaznaczył.

Zdaniem wicedyrektora TPN do takiej sytuacji przyczynia się wiele osób, często nieświadomych konsekwencji swojego postępowania. Jeleń stopniowo uczy się kojarzyć człowieka z łatwo dostępnym pożywieniem, sam zaczyna szukać kontaktu z ludźmi i może zachowywać się coraz bardziej natarczywie.

Nie musi to oznaczać agresji, choć takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla turystów, jak i dla samego zwierzęcia – podkreślił Zięba.

TPN próbuję interweniować, ale skuteczność działań nie jest udowodniona

Park podkreśla, że jego pracownicy monitorują zachowanie jelenia i podejmują próby jego odstraszania, aby zwierzę ponownie zaczęło unikać bliskiego kontaktu z ludźmi. Stosowano już między innymi specjalistyczny środek odstraszający dzikie zwierzęta. Park nie jest jeszcze w stanie ocenić skuteczności tych działań ani przesądzać o ewentualnych kolejnych krokach. Odwrócenie zachowań utrwalonych wskutek dokarmiania jest trudne i wymaga konsekwencji.

TPN apeluje do turystów, by nie dokarmiali dzikich zwierząt, nie wabili ich i nie próbowali nawiązywać z nimi bezpośredniego kontaktu. Park zachęca również do reagowania na niewłaściwe zachowania innych osób, o ile można to zrobić bezpiecznie. Jak zaznaczają władze parku, przyrodnicy nie mogą być obecni w każdym miejscu, dlatego odpowiedzialność za ochronę dzikich zwierząt spoczywa także na odwiedzających Tatry.