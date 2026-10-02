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Szereg ograniczeń na Podhalu. Komunikat ws. rzekomego pomoru drobiu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 października (16:35)

W Zakopanem wykryto ognisko rzekomego pomoru drobiu. Wojewoda małopolski wyznaczył strefę objętą ograniczeniami, obejmującą część powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego.

Szereg ograniczeń na Podhalu. Komunikat ws. rzekomego pomoru drobiu
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pawel Murzyn /East News
  • W Zakopanem wykryto rzekomy pomór drobiu.
  • Wojewoda wyznaczył strefy z ograniczeniami.
  • Jakie zakazy wprowadzono na Podhalu?
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Rzekomy pomór drobiu na Podhalu

Obszar zapowietrzony obejmuje miasto Zakopane oraz Murzasichle w gminie Poronin. Obszar zagrożony z kolei obejmuje w powiecie tatrzańskim gminy Kościelisko, Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec. W powiecie nowotarskim strefą zagrożoną objęto Bańską Wyżną w gminie Szaflary oraz Ciche, Ratułów i Czerwienne w gminie Czarny Dunajec.

Na obszarze zapowietrzonym nakazano m.in. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach lub innych zamkniętych miejscach w gospodarstwie, stosowanie środków dezynfekcyjnych i bioasekuracyjnych oraz prowadzenie ewidencji osób odwiedzających gospodarstwa. W tej strefie zakazano m.in. przemieszczania ptaków pomiędzy gospodarstwami. Podobne ograniczenia obowiązują na obszarze zagrożonym.

Pojawią się tablice ostrzegawcze

Piątkowe rozporządzenie wojewody małopolskiego nakłada również na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek zgłaszania przypadków padnięcia dziko żyjących ptaków lub podejrzenia wystąpienia rzekomego pomoru drobiu. Oba obszary mają zostać oznakowane tablicami ostrzegawczymi.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: drób
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