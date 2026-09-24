Sylwester w Zakopanem bije rekordy. Nawet 66 tys. zł za trzy noce bez śniadania

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Sylwester w Zakopanem 2026/2027 cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Za nocleg pod Tatrami trzeba jednak w tym roku sporo zapłacić. Ceny za trzy noce w niektórych obiektach przekraczają 60 tys. zł. Najtańsze i najmniejsze pokoje zostały zarezerwowane już na początku września.

Sylwester w Zakopanem i ceny noclegów

Właściciele zakopiańskich kwater wskazują, że zainteresowanie okresem sylwestrowym jest większe niż przed rokiem. W niektórych obiektach najtańsze pokoje, których cena zaczynała się od 750 zł za osobę, zostały zarezerwowane już na początku września.

Najtańsze i najmniejsze pokoje wyprzedały mi się już na początku września. Zostały dwa, większe i droższe, ale myślę, że lada moment też zostaną zarezerwowane – powiedział „Wyborczej” właściciel pensjonatu z rejonu ulicy Strążyskiej.

Sylwester z widokiem na Tatry za 66 tys. zł

Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim hotele i pensjonaty z wyższej półki, a także duże domy wynajmowane przez grupy znajomych. Przy wyborze turyści biorą pod uwagę nie tylko cenę i lokalizację, ale również widok na Tatry oraz dostępne udogodnienia.

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zwraca uwagę w rozmowie z „Wyborczą”, że część obiektów jest już wyprzedana. Hotele dysponujące maksymalnie 50 pokojami potrafią zapełnić się na przełomie lipca i sierpnia. W przypadku mniejszych, butikowych obiektów rezerwacje na kolejnego sylwestra rozpoczynają się niekiedy jeszcze podczas poprzedniego sezonu.

Wśród dostępnych ofert można znaleźć ponad 20 propozycji, w których trzy noce dla dwóch dorosłych osób kosztują więcej niż 40 tys. zł. Jedna z najdroższych ofert dotyczy obiektu w rejonie Cyrhli na obrzeżach Zakopanego. Do dyspozycji gości jest m.in. sauna na wyłączność oraz widok na Giewont. Za niewielki, około 25-metrowy pokój z łazienką i podwójnym łóżkiem trzeba zapłacić około 54 tys. zł za trzy noce w przypadku rezerwacji bez możliwości anulowania.

Jeśli gość wybierze wariant z możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji, cena wzrasta do około 66 tys. zł. Dodatkowo płatne jest śniadanie - 49 zł. Goście mogą wybrać jego wariant, m.in. kontynentalny, angielski, irlandzki lub włoski.

Wysokie ceny dotyczą jednak tylko części ofert. Jak podaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, mediana cen wynosi obecnie około 845–850 zł za noc. Podane wartości dotyczą pokoju dla dwóch osób ze śniadaniem, zazwyczaj w pakiecie obejmującym co najmniej trzy doby. Według danych prezentowanych przez Booking.com średnia cena noclegu w Zakopanem w okresie sylwestrowym wynosi około 1300 zł za osobę za noc.

Hotelarze radzą sprawdzać ceny bezpośrednio

Przed dokonaniem rezerwacji przedstawiciele branży turystycznej zalecają kontakt bezpośrednio z wybranym obiektem. Cena oferowana przez hotel lub pensjonat może być niższa niż ta widoczna w serwisie pośredniczącym. W przypadku pobytu obejmującego kilka nocy różnica może wynieść nawet kilkaset złotych.

Na wysokość cen wpływa nie tylko termin, ale również standard obiektu, jego położenie, widok na góry oraz dodatkowe atrakcje oferowane gościom.

Na popularność sylwestrowych wyjazdów do Zakopanego przez lata wpływała także organizowana przez Telewizję Polską impreza „Sylwester Marzeń z Dwójką”. Koncerty odbywały się na Równi Krupowej i przyciągały zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. W ostatnich latach huczne imprezy w formule disco-polo zostały zastąpione spokojniejszymi, lokalnymi formami powitania Nowego Roku.