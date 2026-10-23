Sportowa Paczka z mistrzami i rozmowy o sporcie. Minął 1. dzień konferencji PKO Biegowe 360 st.

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W Zakopanem rozpoczęła się konferencja PKO Biegowe 360 stopni. Pierwszego dnia odbyły się panele samorządowej części wydarzenia pod hasłem „Biegiem po rozwój”. Nie zabrakło rozmów o przyszłości sportu, roli samorządów w jego rozwoju, możliwościach finansowania projektów sportowych oraz wykorzystaniu doświadczeń sportowców po zakończeniu kariery. Zanim jednak uczestnicy zasiedli do merytorycznych dyskusji, odbyła się wyjątkowa inicjatywa skierowana do najmłodszych.

W ramach „Sportowej Paczki z mistrzami” dzieci z Zakopanego i okolic mogły potrenować z największymi gwiazdami polskiego sportu. Na wspólnych zajęciach pojawili się między innymi Justyna Święty-Ersetic, Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan oraz Małgorzata Hołub-Kowalik. Było dużo ruchu, rywalizacji i przede wszystkim świetnej zabawy. Kto wie, czy wśród uczestników spotkania nie ma przyszłych reprezentantów Polski, którzy za kilka lub kilkanaście lat będą stanowić o sile polskiej lekkiej atletyki?

Zauważyłam, że jest potrzeba pokazania tego szerzej, bo dzieciaki chcą ćwiczyć, chcą rywalizować, chcą dobrze bawić się sportowo. Dlatego przyjechaliśmy tym razem do Zakopanego, żeby właśnie pokazać, jak fajnie można się bawić poprzez sport i fajnie rywalizować, bo tutaj widzimy, jest głośno, hałasują dzieci i mam nadzieję, że się świetnie bawią. Ja tak naprawdę właśnie zaczynałam, że dobrze się bawiłam, uprawiając lekkoatletykę, rywalizując z innymi kolegami z klasy. I zostałam na stałe w tym sporcie, więc myślę, że najpierw liczy się właśnie świetna zabawa, żeby potem odkryć może jakieś perełki, jakieś fajne talenty, które złapią bakcyla i będą chciały w przyszłości trenować jakikolwiek sport – mówi Iga Baumgart-Witan. Partnerami konferencji PKO Biegowe 360 stopni są LOTTO oraz Fundacja Multisport.

(fot. Łukasz Szeląg) / materiały prasowe

Nowa hala i sportowe inspiracje

„Sportowa Paczka z mistrzami” odbyła się w nowo otwartej hali sportowej w Zakopanem. Z obecności utytułowanych zawodników i możliwości zorganizowania takiego wydarzenia w nowym obiekcie cieszyła się Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. To jest dla nas bardzo istotne, a dzisiaj to wydarzenie ma szczególne znaczenie również dlatego, że odbywa się w nowo otwartej hali sportowej. Otworzyliśmy ją we wtorek, czyli dwa dni temu. Budowa hali została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Edukacji. Bardzo się cieszymy, że możemy rozpocząć funkcjonowanie tej hali z taką energią, z taką liczbą dzieci i tak wieloma osobistościami świata sportu, olimpijczykami, którzy pokazują uczniom, że wielkie sukcesy trzeba zaczynać od małych kroków. Być może wśród dzisiejszych uczniów, dzięki tej lekcji WF-u, znajdą się osoby, którym w przyszłości będziemy kibicować jako kolejnym olimpijczykom – powiedziała.

Wiceburmistrz Zakopanego zwróciła również uwagę na potrzebę szukania nowych sposobów zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej. Tym bardziej się cieszę, że możemy organizować takie wydarzenia, zwłaszcza że ze statystyk ogólnopolskich wynika, że 60 tys. dzieci nie uczęszcza na lekcje WF-u. To jest 1,5 proc. populacji wszystkich uczniów. Dlatego trzeba szukać innowacyjnych rozwiązań, żeby zachęcić te dzieci do aktywności. Na pewno taka lekcja będzie dla nich niezapomnianym doświadczeniem. Może sprawić, że uczniowie, którzy nie są skłonni do aktywności sportowej, właśnie dzisiaj zaczną z zapałem i pasją uprawiać którąś z dyscyplin reprezentowanych przez naszych olimpijczyków – podkreśliła.

Podczas treningów obecny był również Maciej Czop, prezes firmy Immergas, partnera konferencji PKO Biegowe 360 stopni. Podkreślał, że zaangażowanie w sport jest ważnym elementem budowania kultury organizacyjnej firmy, a współpraca przy wydarzeniu stanowi kolejny etap tych działań.

Angażujemy się w sport, ponieważ jest on dla nas bardzo ważny w budowaniu świadomości i kultury firmy. To kolejny etap i kolejne doświadczenie, ale absolutnie nie zamierzamy na tym poprzestawać. Dlaczego sport? Bo sport to emocje, które są jego naturalną częścią. Chcemy je wspierać. Sport to także kultura i ma bardzo dużo wspólnego z biznesem: odwaga, zaangażowanie, konsekwencja i nauka radzenia sobie z porażką. W sporcie pewnie porażek jest więcej niż zwycięstw. W biznesie bywa podobnie, a porażki są naturalnym elementem jego rozwoju. Właśnie na tych wartościach chcemy budować świadomość i kulturę naszej firmy oraz ją rozwijać – mówi prezes firmy Immergas.

(fot. Łukasz Szeląg) / materiały prasowe

Samorządy, finansowanie i życie po sportowej karierze

Po sportowych emocjach przyszedł czas na rozmowy o tym, jak rozwijać aktywność fizyczną i skutecznie wykorzystywać potencjał sportu w polskich samorządach. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali dr Rafał Tataruch, dyrektor COS OPO Zakopane, oraz Adam Kszczot, multimedalista mistrzostw świata w biegu na 800 metrów i organizator PKO Biegowe 360 stopni. Wśród poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z odpowiedzialnością i etyką w administracji publicznej. W panelu „VIP na trybunach, ryzyko w urzędzie. Kiedy bilet staje się łapówką?” uczestnicy rozmawiali o granicach między dozwoloną gościnnością a korzyścią majątkową w świetle prawa antykorupcyjnego.

Istotne miejsce w programie zajęła również dyskusja „Medal na stadionie, wartość w urzędzie. Jak samorząd może wykorzystać potencjał sportowców po karierze?”. Rozmawiano o możliwościach wykorzystania doświadczenia byłych zawodników w pracy samorządowej, ich roli jako ambasadorów sportu, mentorów młodzieży oraz osób wspierających lokalne programy aktywizacji. Poruszono także zagadnienie przygotowania sportowców do życia po zakończeniu kariery.

Ważnym punktem programu była prezentacja poświęcona wyzwaniom związanym z upowszechnianiem sportu w 2027 roku i priorytetom Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego. Uczestnicy przyjrzeli się również możliwościom pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację i rozwój projektów sportowych. Rozmowy dotyczyły programów europejskich, krajowych i regionalnych, a także wymiany wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Sport dostępny także w małych miejscowościach

Nie zabrakło także tematu sportu w mniejszych miejscowościach. W rozmowie „Sport na wsi – niewykorzystany potencjał polskich gmin” zwrócono uwagę na rolę samorządów, lokalnych klubów i Ludowych Zespołów Sportowych w budowaniu aktywnych społeczności. Dyskutowano o tym, jak wykorzystywać istniejącą infrastrukturę i doświadczenie lokalnych działaczy, by sport był dostępny dla mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się wieczorem branżowym, który obejmował kolację i networking. Była to okazja do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami na organizację jak najlepszych imprez biegowych i innych wydarzeń sportowych.

W piątek 23 października odbędzie się drugi, ostatni dzień samorządowej części konferencji PKO Biegowe 360 stopni, a także rozpocznie się jej główna część skierowana do biegaczy. Przed uczestnikami kolejne spotkania, rozmowy i okazje do zdobywania wiedzy przydatnej zarówno w organizacji wydarzeń sportowych, jak i w rozwijaniu własnej biegowej pasji. Pełny program konferencji można znaleźć na stronie www.biegowe360.pl.