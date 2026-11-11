Śnieg, lód i zaskakujące ślady w Tatrach. Służby ostrzegają

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Po intensywnych opadach śniegu Kasprowy Wierch pokryła 16-centymetrowa warstwa białego puchu. Temperatura na szczycie spadła do -3 stopni Celsjusza, a od wysokości 1800 m n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Służby apelują o ostrożność i przypominają o konieczności odpowiedniego przygotowania przed wyprawą w wyższe partie gór.

Po ostatnich opadach na Kasprowym Wierchu leży 16 cm śniegu. W środę rano temperatura na szczycie wynosiła -3 st.

Trudne warunki na szlakach

Tatrzański Park Narodowy informuje, że na szlakach pojawiła się cienka warstwa świeżego, zmrożonego śniegu. W wielu miejscach, także na niżej położonych trasach, jest bardzo ślisko, a oblodzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla turystów.

Zagrożenie lawinowe i apel o rozwagę

Od wysokości 1800 metrów n.p.m. obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach gór są trudne i wymagają dużego doświadczenia w turystyce zimowej. Służby przypominają, że niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu: raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, czyli detektora, sondy i łopaty.

Tatrzański Park Narodowy apeluje do wszystkich planujących wyprawy w Tatry o zachowanie szczególnej ostrożności. Przed wyjściem w góry warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe i lawinowe oraz odpowiednio przygotować się do trudnych warunków panujących na szlakach.