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Rozpoczął się doroczny przegląd techniczny śmigłowca W-3A Sokół, wykorzystywanego przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Prace obejmują również przegląd główny maszyny, a ich koszt przekracza 15 milionów złotych. W czasie, gdy śmigłowiec będzie wyłączony z użytku, akcje ratunkowe w Tatrach zabezpieczy śmigłowiec wojskowy.

Przegląd przedłuży żywotność maszyny

Jak informują ratownicy TOPR przeprowadzenie przeglądu głównego pozwoli na przedłużenie eksploatacji śmigłowca do 2032 roku.

„Realizacja tych prac pozwoli na eksploatację śmigłowca TOPR do 2032 roku, dając czas na zakup nowego typu śmigłowca i przygotowanie załóg do realizacji zadań ratownictwa górskiego i ochrony ludności” – przekazano w komunikacie TOPR.

Drugi etap prac przeglądowych zaplanowano na jesień 2027 roku. Całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wojsko wspiera ratowników

W okresie przeglądu, na mocy decyzji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zabezpieczenie lotnicze działań ratowniczych w Tatrach przejmie wojsko. Do dyspozycji TOPR został skierowany śmigłowiec wraz z załogą lotniczo-techniczną z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego z Powidza.

Nowy śmigłowiec na horyzoncie

Równolegle TOPR prowadzi przygotowania do zakupu nowego śmigłowca, który w perspektywie kilku lat ma zastąpić obecnie eksploatowanego Sokoła. Według wcześniejszych zapowiedzi nowa maszyna mogłaby pojawić się pod Tatrami około 2030 roku.

Wśród rozważanych modeli znajduje się m.in. Agusta AW139, jednak ratownicy analizują oferty różnych producentów.

Ratownicy podkreślają, że obecny W-3A Sokół jest utrzymywany w pełnej gotowości technicznej i operacyjnej. Planowany przegląd i modernizacja mają zapewnić jego sprawność do czasu wdrożenia nowej maszyny, co pozwoli na nieprzerwane prowadzenie akcji ratunkowych w Tatrach.