Śmiertelne potrącenie niedźwiedzia w Tatrach. Kolejny taki przypadek

RMF24

Młody niedźwiedź zginął w sobotę po zderzeniu z autem na drodze Oswalda Balzera, trasie łączącej Zakopane z Morskim Okiem. To drugi śmiertelny przypadek potrącenia niedźwiedzia na tatrzańskich drogach w ostatnim czasie.

Do zdarzenia doszło w sobotę 9 sierpnia po godz. 19:00 na drodze Oswalda Balzera w rejonie Brzezin. Jak informuje zakopiańska policja, niedźwiedź wbiegł na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód marki Mercedes Vito.

Zderzenie okazało się śmiertelne dla zwierzęcia. Kierowca auta nie odniósł poważnych obrażeń.

Martwego niedźwiedzia zabrali do badań funkcjonariusze straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Drugi taki przypadek w krótkim czasie

To kolejny w ostatnich dniach przypadek śmiertelnego zderzenia niedźwiedzia z samochodem w Tatrach.

Zakopiańska policja informuje, że 29 lipca przed godz. 15:00 na drodze wojewódzkiej 958 w rejonie Doliny Kościeliskiej samochód osobowy marki Seat potrącił niedźwiedzia.

Także w tym przypadku zwierzę nie przeżyło zderzenia z pojazdem. Na miejscu interweniowali policjanci zakopiańskiej drogówki oraz Straż Parku TPN.

Policja: Zwolnij przy lesie

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach prowadzących przez tereny leśne. Najwięcej zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt występuje między zmierzchem a świtem.

Policja podkreśla, że znaku A-18b, ostrzegającego przed dzikimi zwierzętami, nie należy lekceważyć. Zachowania dzikich zwierząt są trudne do przewidzenia - mogą one nagle zatrzymać się na drodze lub wbiec wprost przed jadący samochód.

Wakacyjny wzmożony ruch samochodowy na Podhalu zwiększa ryzyko takich zdarzeń, dlatego policja apeluje do turystów o ostrożną jazdę.