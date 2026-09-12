Samolot zahaczył o samochody. Niebezpieczny incydent na zlocie w Czarnej Górze

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Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. Niewielki samolot, stylizowany na zabytkową maszynę, zahaczył podczas podchodzenia do lądowania o zaparkowane samochody.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, powodem był silny podmuch wiatru, który zniósł maszynę i spowodował, że zahaczyła ona o pojazdy. Pilotowi na szczęście udało się szczęśliwie wylądować i nikt nie odniósł obrażeń.

Do incydentu doszło podczas VII Zlotu Zabytkowych Szybowców organizowanego na górze Litwinka w Czarnej Górze. Wydarzenie jest okazją do podziwiania historycznych maszyn i obserwowania lotów szybowcowych. Zgodnie z tradycją część szybowców startuje przy użyciu lin gumowych, a niektóre docierają na miejsce na holu, za klasyczną już Wilgą należącą do Fundacji Samoloty.