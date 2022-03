Wiele restauracji z Podhala, w ramach protestu wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wykreśliła ze swojego menu ruskie pierogi. W ich miejsce pojawiają się pierogi ukraińskie. To symboliczny, ale wymowny gest - powiedział PAP Tomasz, właściciel restauracji Polna z Zakopanego.

Menu w jednej z zakopiańskich restauracji / Maciej Pałahicki / RMF24

Wiemy, że to tylko symboliczny gest, ale to też jest ważne w obliczu tej strasznej tragedii narodu Ukraińskiego. Dzisiaj, w Środę Popielcową symbolicznie danie główne do barszcz ukraiński i właśnie pierogi ukraińskie. Słowo +ruskie+ ostentacyjnie wykreślamy z menu, wpisujemy +ukraińskie+ - powiedział PAP restaurator z Zakopanego.

Wyjaśnił jednocześnie, że ruskie pierogi swoja nazwę zawdzięczają historycznemu Województwu Ruskiemu i są typowo polskim daniem, natomiast w Rosji są mało znanym przysmakiem.