Ratownicy TOPR od wczoraj poszukują turysty, którego plecak odnaleziono pod Rysami. Wszystko wskazuje na to, że plecak nie spadł, ani nie został porzucony.

W czwartek turysta schodzący z Rysów do Morskiego Oka poniżej 'grzędy' odnalazł czarny plecak firmy Millet oraz kask wspinaczkowy. Przedmioty zostały przekazane ratownikowi TOPR dyżurującemu w Morskim Oku, a ten przekazał je dalej do centrali TOPR.

Ratownicy przeszukali okolicę, w której znaleziono plecak - ale nie udało się nikogo znaleźć.

W plecaku m.in. aparat ze zdjęciami z rejonu wierzchołka Rysów, zachód słońca 20 lipca i świt 21 lipca - mówił ratownik dyżurny TOPR Marcin Józefowicz.

Ratownicy proszą, by nie dzwonić na numer alarmowy, by go nie blokować, ale kontaktować się z nimi za pomocą internetu - poprzez e-mail: dyzurny@topr.pl lub poprzez profil TOPR na FB.