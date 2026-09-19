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Pożar w tunelu na zakopiance

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (07:18)

Pożar w tunelu w Skomielnej Białej na S7, czyli zakopiance (Małopolska). Nikomu nic się nie stało. Trasa w stronę Tatr jest zamknięta.

Pożar w tunelu na zakopiance
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Około godz. 6.35 w tunelu w Skomielnej Białej na zakopiance doszło do pożaru. W nawie tunelu prowadzącej w kierunku Zakopanego zapalił się samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało.

Droga w kierunku Tatr została zamknięta – poinformowała GDDKiA. 

Na miejscu akcję prowadzą strażacy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 8:30.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Zakopianka
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