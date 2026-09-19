Pożar w tunelu na zakopiance

RMF24

Pożar w tunelu w Skomielnej Białej na S7, czyli zakopiance (Małopolska). Nikomu nic się nie stało. Trasa w stronę Tatr jest zamknięta.

Około godz. 6.35 w tunelu w Skomielnej Białej na zakopiance doszło do pożaru. W nawie tunelu prowadzącej w kierunku Zakopanego zapalił się samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało.

Droga w kierunku Tatr została zamknięta – poinformowała GDDKiA.

Na miejscu akcję prowadzą strażacy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 8:30.