"Powinniśmy przekroczyć 300 tys. gości”. Turyści pokochali spływ Dunajcem

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Ponad 275 tys. turystów skorzystało w sezonie letnim ze spływu przełomem Dunajca na tratwach flisackich. "To bardzo dobry sezon. Jeżeli utrzyma się ta tendencja i dopisze pogoda we wrześniu i październiku, to do końca sezonu powinniśmy przekroczyć 300 tys. gości na spływie” - zapowiedział szef flisaków Jerzy Regiec.

Nie tylko Polacy chcą popłynąć na tratwach

Tylko w sierpniu ze spływu skorzystało około 106 tys. osób. Według Jerzego Regieca, był to drugi pod względem frekwencji sierpień w historii spływu.

Ze spływu korzystają przede wszystkim turyści krajowi, ale wśród zagranicznych gości szczególnie liczną grupę stanowią Węgrzy.

W tym sezonie flisacy gościli także turystów z krajów arabskich. Było ich mniej niż w poprzednich latach, jednak widać oznaki odbudowy tego rynku.

Na tratwach pojawiało się również wielu turystów z Niemiec, Czech i Słowacji.

Spływ Dunajcem (fot. Grzegorz Momot) / PAP

Jak wygląda spływ Dunajcem na tratwie?

Spływ przełomem Dunajca w Pieninach jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Małopolski. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, zrzeszające ponad 900 członków. Trasa spływu liczy 18 km do Szczawnicy i trwa około 2 godz. 15 min lub 23 km do Krościenka, co zajmuje około 2 godz. 45 min.

W trakcie spływu turyści podziwiają m.in. masyw Trzech Koron, Sokolicę oraz zabytki regionu, w tym Czerwony Klasztor.