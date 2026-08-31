PolskaSięRusza. Na Podhalu rusza „FizjoRajd 2026”

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5 września 2026 r. w Nowym Targu wystartuje FizjoRajd 2026 – wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Małopolski Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii. Tegoroczna inicjatywa połączy integrację środowiska fizjoterapeutów, aktywność fizyczną i bezpośrednie spotkania z mieszkańcami Podhala. Wydarzenie będzie również okazją do promocji kampanii Krajowej Izby Fizjoterapeutów „PolskaSięRusza”, która startuje w całym kraju 8 września. Kampania zachęca Polaków do większej aktywności i dbania o zdrowie poprzez ruch.

Trasa rajdu

Uczestnicy wydarzenia pokonają na rowerach około 32 kilometrów malowniczymi trasami Podhala. Start 5 września o godz. 11 w Nowym Targu. Przejazd, wraz z zaplanowanymi postojami, potrwa około 2–3 godzin. Trasa będzie nie tylko okazją do aktywnego spędzenia czasu i podziwiania lokalnych krajobrazów, ale także przestrzenią do rozmów o zdrowiu i profilaktyce.

Jednym z ważnych elementów FizjoRajdu będą spotkania z mieszkańcami mijanych miejscowości. Fizjoterapeuci będą rozmawiać z lokalną społecznością o znaczeniu regularnej aktywności fizycznej, profilaktyce oraz zdrowym stylu życia. Uczestnicy wydarzenia będą także informować o kampanii KIF „PolskaSięRusza” i zachęcać mieszkańców do włączania większej ilości ruchu do codziennego życia.

Światowy Dzień Fizjoterapii

FizjoRajd 2026 jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów z Małopolski i całego regionu, ale jego przesłanie jest adresowane do wszystkich mieszkańców. Organizatorzy chcą, aby wydarzenie stało się okazją do wspólnego świętowania Światowego Dnia Fizjoterapii (8 września) oraz pokazania, że troska o zdrowie może mieć aktywny, społeczny i integracyjny wymiar.

Połączenie sportu, edukacji i spotkań z lokalną społecznością ma również zwrócić uwagę na znaczenie codziennego ruchu – niezależnie od wieku czy poziomu sprawności. To właśnie idea, która przyświeca kampanii „PolskaSięRusza”.

FizjoRajd 2026 będzie więc nie tylko rowerową trasą przez Podhale, ale przede wszystkim wspólnym działaniem na rzecz zdrowia, aktywności i budowania świadomości, że Polska naprawdę może się ruszać – razem i na co dzień.

Patronat nad kampanią „PolskaSięRusza” objęli: Województwo Małopolsa, Ministerstwa Zdrowia, Sportu i Turystyki i Edukacji oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Akcja potrwa do końca 2026 r. na terenie całej Polski.

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