RMF24

Ratownicy TOPR poszukują w Tatrach turystki, która wyruszyła prawdopodobnie w rejon Doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne lub Granatów. Kobieta dodzwoniła się do ratowników, ale połączenie było bardzo słabej jakości i zaraz się zerwało.

Nie jest jasne, co dzieje się z kobietą, która dzwoniła do TOPR-u. Ratownicy zamieścili jej zdjęcie na swoim profilu i proszą o kontakt.

Osoby posiadające informacje o poszukiwanej przez TOPR turystce proszone są o kontakt pod nr 18 20 634 44.

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje TOPR, Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

