Pod Tatrami coraz ciaśniej. Turyści rezerwują pobyt na Sylwestra

RMF24

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Ponad 70 proc. miejsc noclegowych pod Tatrami jest już zajętych na okres sylwestrowy. Mniejsze, choć nadal wysokie, jest zainteresowanie pobytami w czasie Bożego Narodzenia – wynika z informacji przekazanych PAP przez Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Po Wszystkich Świętych wyraźnie przybyło zapytań o noclegi na przełomie roku. Dotyczy to zarówno hoteli i pensjonatów, jak też prywatnych kwater.

Szacuję, że zarówno w hotelach, pensjonatach, jak i kwaterach prywatnych na Sylwestra zajętych jest ponad 70 proc. miejsc noclegowych, a na same święta Bożego Narodzenia poniżej 70 proc. – powiedział Wagner.

Jak podkreślił, Zakopane co roku przyciąga szczególnie dużo gości planujących powitanie Nowego Roku. W tym terminie obiekty noclegowe zwykle osiągają pełne obłożenie. W święta rezerwacji jest nieco mniej.

Rodzinne święta i kameralny koncert

W okresie Bożego Narodzenia pod Tatry najczęściej przyjeżdżają rodziny wielopokoleniowe. Turyści wybierają przede wszystkim domki, apartamenty oraz hotele przygotowujące specjalne pakiety świąteczne.

Na święta dominują goście wielopokoleniowi, czyli na przykład trzypokoleniowe rodziny: babcia, rodzice i dzieci, które szukają śnieżnych świąt, ale z dala od domu – wyjaśnił przedstawiciel TIG.

Według Wagnera zainteresowanie świątecznym wypoczynkiem w regionie rośnie od czasu pandemii COVID-19. Wśród odwiedzających są także cudzoziemcy, w tym Polacy mieszkający od lat za granicą, którzy przyjeżdżają z rodzinami i znajomymi.

Oni również reklamują Polskę za granicą i namawiają swoich znajomych do przyjazdu – dodał przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

W Zakopanem na Równi Krupowej po raz trzeci z rzędu ma się odbyć miejski koncert sylwestrowy. Wydarzenie będzie miało jednak skromniejszą formułę niż organizowane w przeszłości wielkie widowiska z udziałem zagranicznych gwiazd, przygotowywane wspólnie z Telewizją Polską. Zaplanowano mniejszą scenę i większy udział zespołów regionalnych.