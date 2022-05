W niedzielę 8 maja odbędzie się 14. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. W tym roku wydarzenie będzie miało jednak wyjątkowy charakter. Na tatrzańskim szczycie spotkają się Polacy oraz Ukraińcy, by wspólnie modlić się o pokój i zaprzestanie ludobójstwa.

/ Materiały prasowe

Już w niedzielę 8 maja odbędzie się 14. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Tym razem modlitwa, która popłynie ponad tatrzańskie szczyty będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ będzie celebrowana przez kapłana polskiego z obrządku łacińskiego oraz kapłana ukraińskiego z obrządku greckiego. Będzie to wołanie o pokój, zakończenie wojny oraz koniec cierpienia dla setek tysięcy ukraińskich rodzin.

Organizatorzy zaprosili też na spotkanie uchodźców - gości z Ukrainy – tych, którymi zaopiekowaliśmy się w naszych ośrodkach, rodzinach i domach.

Ważna jest wspólnota i pokój, dlatego chcemy razem, wspólnie się pomodlić za pokój w Ukrainie - mówią organizatorzy specjalnej mszy świętej, która odprawiona będzie na szczycie Kasprowego Wierchu.

Teraz największym wyzwaniem jest to, abyśmy uchodźców z Ukrainy, którzy tego po prostu potrzebują, przyjęli godnie, ciepło, przyjęli jak braci i siostry. Bo to równie dobrze my Polacy, jak i każdy inny naród wokół Rosji i Białorusi mógłby być w tej sytuacji w której teraz znalazła się Ukraina - mówi Rafał Sonik organizator i inicjator wydarzenia.

Wideo youtube

/ Materiały prasowe

W niedzielę 8 maja, od godz. 7:00 rano uczestnicy spotkania będą wjeżdżać koleją na Kasprowy Wierch. Już od 9:00, w górnej stacji trwać będą pokazy archiwalnych filmów oraz prezentacja reportażu i zdjęć o polskich wolontariuszach oraz lokalnej pomocy dla Ukrainy.

O 13:00 rozpocznie się msza o pokój w Ukrainie i na świecie, kościołów i wiernych Ukrainy oraz Polski.

Zaplanowano również występy muzyczne z udziałem zespołów z Ukrainy. Ostatni zjazd koleją odbędzie się godz. 17:00.