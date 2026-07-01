RMF24

Po serii kontroli i dyskusji wokół warunków, w jakich przebywały psy, Powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Targu wydał decyzję o zamknięciu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał, że decyzja została podjęta na wniosek właścicielki. Równocześnie urzędnicy zaapelowali o adopcje zwierząt.

Decyzja powiatowego lekarza o wykreśleniu z rejestru zakładów i podmiotów zarejestrowanych będzie skutkowała zakończeniem działalności schroniska.



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kokoszków 101 w Nowym Targu było domem dla 273 psów.

Potrzebne było zwołanie sztabu kryzysowego

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar w związku z doniesieniami medialnymi o niedostatecznym zabezpieczeniu dobrostanu zwierząt, zwołał sztab kryzysowy. Brał w nim udział m.in. wojewódzki lekarz weterynarii, policjanci, burmistrz Nowego Targu.

Schronisko w Nowym Targu, na podstawie umów, przyjmowało psy z 43 różnych gmin z Małopolski. Urząd wojewódzki przypomniał, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt. To właśnie wójtowie i burmistrzowie są zobowiązani do zapewnienia tym psom właściwych warunków bytowania.



Dziś powiatowy lekarz weterynarii (PIW) w Nowym Targu skierował wniosek do samorządowców, aby podjęli pilne działania mające na celu przejęcie opieki nad psami ze schroniska w Nowym Targu i niezwłocznie zapewnili ciągłość ochrony zwierząt.

Apel o adopcje

Odbiór psów będzie się odbywać pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu. Każda z 43 gmin powinna niezwłocznie skontaktować się PIW w Nowym Targu, aby ustalić termin odbioru zwierząt. Ponadto w piśmie zaznaczono, że przemieszczenie psów ze schroniska może nastąpić wyłącznie do zakładów umieszczonych w rejestrze głównego lekarza weterynarii, a środek transportu przeznaczony do ich przewozu musi spełniać odpowiednie warunki.



Urząd wojewódzki przypomniał, że wciąż można adoptować psy z nowotarskiego schroniska i do tego zachęcił.

Jakie były zarzuty wobec osób prowadzących schronisko?



Według chronologii zdarzeń, przedstawionych przez urząd wojewódzki, 26 czerwca powiatowy lekarz weterynarii po całodziennej wizycie w schronisku zdecydował o czasowym zakazie wprowadzania nowych zwierząt do schroniska z powodu stwierdzonych naruszeń technicznych. Nakazał też właścicielowi m.in. naprawę ogrodzenia zewnętrznego i zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej dla zwierząt. W czasie panujących wysokich temperatur, na miejscu straż pożarna prowadziła działania schładzające psy i teren całego schroniska.

17 interwencji

Zgodnie z komunikatem prasowym małopolskiej policji, funkcjonariusze od 29 czerwca prowadzili oględziny na miejscu. Ich czynności nie potwierdziły informacji o zbyt wysokiej temperaturze panującej w boksach ani o zmarłych w związku z tym zwierzętach. Według policji właściciele schroniska działali na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt podczas upałów. Zamontowano m.in. wentylatory i system zraszaczy. Zwierzęta - jak podawała policja - miały zapewniony stały dostęp do świeżej wody pitnej.



Pod koniec czerwca Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krynicy donosiło, że w przytulisku panują nieodpowiednie warunki zagrażające bezpieczeństwu czworonogów. Według informacji towarzystwa, w kojcach miała panować temperatura 70 st. C. Pięć psów miało nie wstawać i nie reagować.



Od początku 2026 r. interweniowała 17 razy w związku z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Interwencje były odpowiedzią na zgłoszenia dotyczące sprawowania opieki nad zwierzętami.



Prowadzone jest również dochodzenie, pod nadzorem prokuratury, na podstawie zawiadomienia złożonego 20 marca, dotyczącego podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.