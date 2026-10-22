Nowa kolej gondolowa w Krynicy-Zdroju: Krynica Express połączy centrum miasta z Jaworzyną

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Już za niespełna dwa lata mieszkańcy i turyści w Krynicy-Zdroju będą mogli podróżować nowoczesną koleją gondolową Krynica Express. Inwestycja o wartości ponad 43 milionów złotych ma połączyć centrum tego małopolskiego uzdrowiska z popularnym rejonem Czarnego Potoku, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki na Jaworzynę Krynicką. Nowa atrakcja ruszy jesienią 2027 roku i ma stać się impulsem do dalszego rozwoju turystycznego miasta.

Krynica Express już w budowie. „Gondolka” połączy stację narciarską z uzdrowiskiem

Krynica Express już w budowie. „Gondolka” połączy stację narciarską z uzdrowiskiem / Shutterstock

Budowa kolei gondolowej Krynica Express już się rozpoczęła się. Projekt przewiduje powstanie nowoczesnej linii o długości 2156,5 metra, wyposażonej w 35 panoramicznych gondoli, każda mieszcząca do ośmiu osób. Przejazd trasą, rozpiętą na 11 podporach, potrwa około ośmiu minut, a gondole osiągną maksymalną wysokość 28 metrów nad terenem. Przepustowość nowej kolei wyniesie początkowo do tysiąca osób na godzinę, z możliwością dalszego zwiększenia.

Jak podkreślił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Mikołaj Raczyński:

„Krynica Express zwiększy dostępność jednego z kluczowych ośrodków PKL i stworzy przestrzeń do dalszego wzrostu jego potencjału turystycznego”.

Inwestycja zakończy się na przełomie lipca i sierpnia 2027 roku, a pierwszych pasażerów gondole przewiozą już jesienią tego samego roku.

Komfort i dostępność przez cały rok

Nowa kolej gondolowa ma być dostępna dla pasażerów przez cały rok. Gondole zostaną przystosowane do przewozu zarówno osób z ograniczeniami ruchowymi, jak i sprzętu sportowego – zimą zyskają uchwyty na narty, a latem na rowery. Dzięki temu Krynica Express stanie się wygodnym środkiem transportu nie tylko dla narciarzy, ale też turystów pieszych i rowerowych.

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Prezes zarządu Polskich Kolei Linowych, Piotr Obidziński, zaznaczył, że projekt idealnie wpisuje się w strategię rozwoju całorocznej oferty turystycznej:

„Współczesny turysta przyjeżdża dla wyjątkowego miejsca, ale wraca dzięki jakości całego doświadczenia. Dlatego inwestujemy w komfort, dostępność i atrakcyjność naszych ośrodków przez cały rok. Krynica Express jest kolejnym krokiem w tej strategii”.

Nowa jakość komunikacji i wsparcie dla lokalnej gospodarki

Oprócz oczywistych korzyści turystycznych, budowa Krynica Express ma także poprawić komunikację w samym mieście. Połączenie centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku pozwoli na wygodniejsze przemieszczanie się mieszkańców i odwiedzających, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

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Burmistrz Krynicy-Zdroju, Piotr Ryba, podkreślił:

„Krynica Express to szansa na wygodniejsze przemieszczanie się po naszym mieście, ograniczenie części ruchu samochodowego i nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców. Zależy nam, aby rozwój turystyki przynosił korzyści nie tylko odwiedzającym, ale również mieszkańcom Krynicy-Zdroju”.

Nowa inwestycja jest kolejnym etapem rozwoju infrastruktury turystycznej w regionie. W ostatnich latach na Jaworzynie Krynickiej powstały nowoczesne koleje krzesełkowe, trasy narciarskie oraz zaplecze turystyczne, a łączna wartość tych inwestycji przekroczyła już 200 milionów złotych. W ramach programu Jaworzyna 2.0 realizowana jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury narciarskiej oraz rozwój oferty Góry Parkowej, gdzie powstają nowe atrakcje inspirowane przedwojenną historią uzdrowiska.