Nocne eksplozje na Gubałówce. Złodzieje wysadzili bankomaty

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Nieznani sprawcy obrabowali dwa bankomaty na Gubałówce w Zakopanem. Doszło do wybuchu.

Do zdarzenia doszło około godz. 3:40. Przestępcy wysadzili położone w odległości stu metrów od siebie bankomaty i udało im się zabrać kasetki z pieniędzmi - informuje rzecznik zakopiańskiej policji Maciej Kasprzycki.

Policja nie podaje na razie, jaka suma padła łupem złodziei i jakiej substancji użyli do detonacji. Na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowa.

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, zabezpieczony został monitoring z kamer. Na nagraniu widać trzy zamaskowane osoby. Według gazety policjanci sprawdzają nagrania także z dróg dojazdowych do Gubałówki.

W czerwcu ubiegłego roku w tym samym miejscu doszło do niemal identycznego zdarzenia - także wysadzono dwa bankomaty.