Nie żyją mężczyźni przygnieceni przez traktor. Nocna tragedia w Obidowej

W sobotę przed godziną 22 strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróconym traktorze w trudno dostępnym leśnym terenie w Obidowej - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Na miejscu okazało się, że dwie osoby, mężczyźni w wieku około sześćdziesięciu lat, są przygniecione. Niestety, ratownicy medyczni stwierdzili zgon obydwu mężczyzn - powiedział rzecznik.
Teren akcji został przekazany policji, która działała na miejscu pod nadzorem prokuratora.
W akcji wzięło udział osiem pojazdów straży pożarnej, ponad trzydziestu strażaków oraz dwa quady.