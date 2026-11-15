Nie żyją mężczyźni przygnieceni przez traktor. Nocna tragedia w Obidowej

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Dwaj mężczyźni zginęli przygnieceni przez traktor, który przewrócił się w leśnym terenie. Do tragedii doszło w Obidowej w powiecie nowotarskim (Małopolskie).

Dwaj mężczyźni zginęli w Obidowej, zdj. ilustracyjne

Dwaj mężczyźni zginęli w Obidowej, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę przed godziną 22 strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróconym traktorze w trudno dostępnym leśnym terenie w Obidowej - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu okazało się, że dwie osoby, mężczyźni w wieku około sześćdziesięciu lat, są przygniecione. Niestety, ratownicy medyczni stwierdzili zgon obydwu mężczyzn - powiedział rzecznik.

Teren akcji został przekazany policji, która działała na miejscu pod nadzorem prokuratora.

W akcji wzięło udział osiem pojazdów straży pożarnej, ponad trzydziestu strażaków oraz dwa quady.