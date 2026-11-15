Lawina w Tatrach porwała turystę. Dramat na Żółtej Turni

RMF24

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W niedzielę tuż przed południem do centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Turysta poinformował, że jego kolega spadł wraz z lawiną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy. Na miejsce natychmiast skierowano śmigłowiec z załogą ratowników TOPR.

Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna ze względu na bardzo silny wiatr, który utrudniał dotarcie śmigłowcem w rejon wypadku. Mimo niesprzyjających warunków ratownikom udało się dolecieć do Doliny Pańszczycy i wysadzić zespół w pobliżu lawiniska.

W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono plecak turysty wystający spod śniegu. Poszkodowany znajdował się około 30 centymetrów pod powierzchnią śniegu, całkowicie zasypany.

Tragedia w słowackich Tatrach. 25-letni Polak spadł z wysokości około 100 metrów W słowackich Tatrach doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni turysta z Polski zginął na miejscu po upadku z wysokości około stu metrów w masywie Gerlacha.

Tragiczny finał

Niestety, po odkopaniu turysty ratownicy stwierdzili brak oznak życia. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. Partner poszkodowanego również został ewakuowany z okolic wierzchołka Żółtej Turni. W akcji ratunkowej uczestniczyło ośmiu ratowników oraz piloci śmigłowca TOPR.

Złudne bezpieczeństwo – apel ratowników

W Tatrach obowiązuje obecnie 1. stopień zagrożenia lawinowego. Choć śniegu jest niewiele, w formacjach wklęsłych, w pobliżu grani oraz w żlebach, silny wiatr utworzył niebezpieczne depozyty białego puchu, które są słabo związane z podłożem. To typowe dla wczesnej zimy warunki, które mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa.

Ratownicy apelują do wszystkich planujących wyjścia w góry o sprawdzanie aktualnych komunikatów lawinowych i turystycznych TPN oraz dostosowanie planów do panujących warunków.