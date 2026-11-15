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Lawina w Tatrach porwała turystę. Dramat na Żółtej Turni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 listopada (21:13)

W niedzielę tuż przed południem do centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Turysta poinformował, że jego kolega spadł wraz z lawiną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy. Na miejsce natychmiast skierowano śmigłowiec z załogą ratowników TOPR.

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Lawina w Tatrach porwała turystę. Dramat na Żółtej Turni
śnieżne szczyty górskie o zachodzie słońca /Shutterstock

Akcja ratunkowa była wyjątkowo trudna ze względu na bardzo silny wiatr, który utrudniał dotarcie śmigłowcem w rejon wypadku. Mimo niesprzyjających warunków ratownikom udało się dolecieć do Doliny Pańszczycy i wysadzić zespół w pobliżu lawiniska. 

W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono plecak turysty wystający spod śniegu. Poszkodowany znajdował się około 30 centymetrów pod powierzchnią śniegu, całkowicie zasypany.

Tragiczny finał

Niestety, po odkopaniu turysty ratownicy stwierdzili brak oznak życia. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. Partner poszkodowanego również został ewakuowany z okolic wierzchołka Żółtej Turni. W akcji ratunkowej uczestniczyło ośmiu ratowników oraz piloci śmigłowca TOPR.

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Złudne bezpieczeństwo – apel ratowników

W Tatrach obowiązuje obecnie 1. stopień zagrożenia lawinowego. Choć śniegu jest niewiele, w formacjach wklęsłych, w pobliżu grani oraz w żlebach, silny wiatr utworzył niebezpieczne depozyty białego puchu, które są słabo związane z podłożem. To typowe dla wczesnej zimy warunki, które mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa.

Ratownicy apelują do wszystkich planujących wyjścia w góry o sprawdzanie aktualnych komunikatów lawinowych i turystycznych TPN oraz dostosowanie planów do panujących warunków.


Źródło: RMF24
Tagi: Tatry

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