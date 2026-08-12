Krótsza trasa dla koni do Morskiego Oka. Pilotaż ruszy 1 września

RMF24

Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotaż skróconej trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Fiakrzy będą wozić turystów z Palenicy Białczańskiej tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Odcinek skróci się z około 6,9 do 2,9 km, czyli o ponad połowę.

To kolejny etap zmian uzgodnionych w 2025 roku przez TPN, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, samorządy oraz przewoźników. Docelowo konie mają obsługiwać krótszy i łagodniejszy fragment trasy do Wodogrzmotów Mickiewicza, a odcinek do Włosienicy ma zostać przejęty przez transport elektryczny.

TPN ma obecnie cztery e-busy i prowadzi przetarg na zakup kolejnych 16 pojazdów. Zainteresowanie nimi jest duże – w 2025 roku przewiozły 26 479 osób, a do końca lipca 2026 roku – 15 818. W lipcu większość kursów do Włosienicy była wypełniona w ponad 95 proc., dlatego bilety trzeba często rezerwować z tygodniowym, a na najbardziej popularne kursy nawet dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Bilet e-busem z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy kosztuje maksymalnie 69 zł, a w drodze powrotnej 58 zł. Przejazd konny kosztuje orientacyjnie 100 zł w jedną stronę i 70 zł w drugą.

Jeden z e-busów obsługuje linię Zakopane–Morskie Oko–Zakopane, przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy korzystają z przejazdu bezpłatnie. Szczegółowy cennik i informacje o zakupie biletów są dostępne na stronie tpn.gov.pl/e-busy-do-morskiego-oka.

Wrześniowy pilotaż ma sprawdzić organizację przewozów konnych na krótszym odcinku i pomóc wypracować nowe zasady wspólnie z fiakrami. Celem zmian jest ograniczenie pracy koni, zwiększenie udziału transportu elektrycznego oraz zachowanie przewozów konnych jako elementu tradycji i turystyki Podhala.